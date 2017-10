Sukses Final Battle HMC 2017

Dari kiri pemenang Honda Modif Contest Hasan Law pemenang kategori All Stock Advance < 2006, Rully Manarulla pemenang kategori All Stock Advance > 2006 dan Ikbal Saputra pemenang kategori Free For All. ( Repro/ WSP/ist )

MEDAN ( Berita ) : PT Astra Honda Motor (AHM) sukses menggelar puncak acara kompetisi modifikasi terakbar di Indonesia melalui Honda Modification Contest (HMC) 2017.

Pada gelaran final battle ini sebanyak 84 kontestan terbaik dari setiap seri regional saling unjuk gigi memamerkan hasil karya modifikasi terbaiknya pada ajang yang diselenggarakan di Lanud Gading, Yogyakarta, 13-14 Oktober 2017.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM Agustinus Indraputra mengatakan antusiasme para modifikator dan komunitas yang bergabung sepanjang gelaran HMC 2017 sangat besar. Karya yang dihasilkan pun setiap tahunnya semakin menarik perhatian masyarakat pecinta modifikasi dari Tanah Air maupun internasional.

“Motor-motor Honda hasil modifikasi dalam Honda Modif Contest tahun ini didesain semakin kreatif dan kompetitif antar peserta. Kami berharap Honda Modif Contest dapat terus menjadi wadah kreasi mereka di tahun-tahun mendatang,” jelas Agustinus, Selasa (17/10).

Sebelumnya, kompetisi ini telah diikuti 232 modifikator dan 1.715 komunitas di seluruh Tanah Air. Pada ajang final battle HMC 2017, 84 modifikator terbaik yang menjadi pemenang 14 kota penyelenggaraan HMC bersaing untuk merebutkan 3 gelaran juara Nasional di 3 kategori yang diperlombakan.

Ketiga kategori yang dilombakan All Stock Advance > 2006, Free For All dan All Stock Advance < 2006. Penjurian dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian seperti ide dan konsep yang diusung, fungsi, estetika, finishing dan detail dari unit motor modifikasi.

Di penghujung perhelatan akbar untuk para modifikator Tanah Air ini, HMC 2017 memilih 3 juara Nasional yakni Rully Manarulla sebagai pemenang pada kategori All Stock Advance > 2006, Ikbal Saputra sebagai pemenang pada kategori Free For All dan Hasan Law sebagai pemenang pada kategori All Stock Advance < 2006.

Rangkaian kompetisi modifikasi HMC 2017 sebelumnya diselenggarakan di 14 kota besar di seluruh Indonesia yaitu Manado, Denpasar, Solo, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Pekanbaru, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung, Jakarta, Cirebon, Mataram, dan Malang.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut mengungkapkan bahwa kegiatan Honda Modification Contest (HMC) 2017 merupakan ajang bergengsi unjuk gigi para modifikator Tanah Air.

“Honda tentunya senang dapat menemani para anak muda berkreasi dan mewujudkan karya-karya terbaiknya melalui karya modifikasi bersama sepeda motor Honda,” ujar Leo Wijaya. (WSP/m42/B)