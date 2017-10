Harga Gabah Tertinggi Di Sumut Rp5.825/Kg

MEDAN (Berita): Harga gabah di tingkat petani pada September 2017, tertinggi Rp5.825 per kg berasal dari gabah kualitas Gabah Kering Giling (GKG) varietas Ciherang di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan harga terendah senilai Rp 3.700 per kg berasal dari Gabah Kualitas Gabah Kering Panen (GKP) varietas Gondoroso, Siliyung dan Bondowoso di Kabupaten Simalungun. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Syech Suhaimi mengatakan hal itu kepada Berita Kamis (12/10).

Di tingkat penggilingan pada September 2017, harga tertinggi senilai Rp5.870 per kg berasal dari gabah kualitas GKG varietas Ciherang di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan harga terendah senilai Rp3.750 per kg dari Gabah Kualitas GKP varietas Gondoroso, Siliyung, dan Bondowoso di Kabupaten Simalungun.

Selama September 2017, rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat petani senilai Rp5.675 per kg dan di tingkat penggilingan senilai Rp5.721 per kg. Rata-rata harga gabah kualitas GKP di tingkat petani senilai Rp4.331 per kg dan di tingkat penggilingan senilai Rp4.386 per kg. Rata-rata harga gabah kualitas rendah di tingkat petani senilai Rp4.095 per kg dan di tingkat penggilingan senilai Rp4.154 per kg.

Untuk komponen mutu gabah pada September 2017, rata-rata Kadar Air (KA) dan Kadar Hampa/Kotoran (KH) gabah kualitas GKG masing-masing tercatat 12,33 persen dan 1,83 persen, rata- rata KA dan KH gabah kualitas GKP masing-masing tercatat 19,39 persen dan 4,06 persen, rata-rata KA dan KH gabah kualitas rendah masing-masing tercatat 28,59 persen dan 5,68 persen.

Suhaimi menyebut selama September 2017 dilakukan di 13 kabupaten terhadap 93 observasi di Sumut. Berdasarkan komposisinya, jumlah observasi harga gabah masih didominasi Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 63 observasi (67,74 persen), diikuti Gabah Kualitas Rendah sebanyak 23 observasi (24,73 persen) dan urutan ketiga adalah Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 7 observasi (7,53 persen). (wie)