Tim Honda Target Prestasi HCR 2017

Sejumlah tim balap Honda di wilayah Sumut memastikan kesiapannya berlaga sekaligus menargetkan prestasi dalam ajang bergengsi Honda Cup Race 2017. ( Repro/ WSP/ist )

MEDAN ( Berita ) : Sejumlah tim balap Honda di wilayah Sumut memastikan kesiapannya berlaga sekaligus menargetkan prestasi dalam ajang bergengsi Honda Cup Race (HCR) 2017 di sirkuit non permanen Alun-alun Stabat, Kabupaten Langkat, Minggu (15/10).

Hadir memacu adrenalin para pebalap Sumut dengan lintasan menantang dan sejumlah kelas juara, HCR 2017 menjadi wadah bagi tim dan pebalap andalannya untuk bertekad mencetak prestasi terbaik yang akan memberikan kebanggaan.

Sebut saja Honda Indako KYT FDR Adira Racing Team bersama pebalap binaannya Deri Irfandi dan Firman Farera. Tim ini telah melakukan sejumlah persiapan seperti latihan fisik, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lintasan, setingan motor terbaik dan yang paling utama adalah kesiapan mental para pebalap yang tidak mudah putus asa.

Manajer Honda Indako KYT FDR Adira Racing Team, Yusri, mengatakan akan banyak pebalap yang unjuk gigi dalam ajang HCR 2017 ini, karena tidak hanya pebalap Kota Medan, tapi pebalap Padang, Aceh, dan Pekanbaru juga sudah tidak sabar unjuk kebolehan di ajang ini.

Tim balap Honda lainnya yang sudah siap menaklukkan lintasan HCR 2017 yakni tim besutan mantan pebalap ternama Syabra Buana. Apalagi kalau bukan Honda Kita Kita Kawahara Nhk Irc Mimaki SSS yang masih akan mengaspal dengan pebalap kebanggaannya Ivon Nanda.

Syabra mengungkapkan bahwa Tim KitaKita sudah melakukan persiapan secara teknis pada Honda Sonic maupun Honda Blade 125 Injeksi. Podium 2 di Final Motoprix di Padang, Sumbar, semakin menambah semangat dan percaya diri rider Ivon Nanda.

“Tim mekanik yang tahun ini menerapkan sistem injeksi di seluruh pacuan tim KitaKita juga terus berusaha menjadi lebih baik dan membuat pacuan lebih kencang dan stabil. Yang pasti sekarang lawan dan tim yang lain motornya semakin kencang dan persaingan juga semakin ketat, karenanya tim harus menguatkan barisan agar dapat berprestasi,” ujanya, Senin (9/10).

Tidak ketinggalan Tim Honda Deli Indako Nissin Fdr Nhk MOTY’S Holly56 bersama pebalap andalannya Jefri Hadi yang siap menggeber HCR 2017 dan membawa pulang sederet prestasi. Seperti yang diungkapkan Acuan selaku pendiri tim, bahwa pihaknya akan berupaya sebaik mungkin menghadapi HCR 2017.

“Dengan tekad yang kuat, kami yakin bisa menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan di ajang ini. Membekali pebalap dengan latihan rutin, pengembangan skill dan percaya dengan kemampuan mekanik, kami yakin akan catat prestasi tertinggi,” katanya.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut mengungkapkan selain menjadi wadah lahirnya generasi balap baru yang akan membanggakan Sumut, HCR 2017 juga merupakan bagian dari upaya pembinaan balap Honda dalam komitmennya mencetak pebalap yang mampu bersaing di semua level balap.

“Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, ini merupakan bagian dari pembelajaran untuk para pebalap dalam mencapai level tersebut. Mari wujudkan mimpimu bersama Honda dan jadilah generasi juara,” ucap Leo Wijaya.

Kelas-kelas yang dilombakan yakni HCR 1 (Honda Sport Cub 150 cc Tune Up Terbuka), HCR 2 (Honda Cub 125 cc Tune Up Terbuka), HCR 3 ( Honda Sport Cub 150 cc STD Pemula), HCR 4 ( Honda Cub 125 cc Tune Up Pemula Terbuka), HCR 5 ( Honda Cub 125 cc STD Pemula).

HCR 6 ( Honda Matic 125 cc STD Pemula), HCR 7 ( Honda Cub 125 cc STD pemula Lokal Kabupaten Langkat & Binjai), HCR 8 ( Honda Matic 125 cc STD Pemula Lokal Kabupaten Langkat dan Binjai), HCR 9 ( Honda Matic 125 cc STD Terbuka), dan HCR 10 (Honda CBR 150 cc STD Khusus). (WSP/m42/B)