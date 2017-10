9.000 Mahasiswa RI Belajar Di AS

Karen Schinnerer, Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (dua kiri) bersama Konsul AS Perwakilan Sumatera Tamra H Greig (dua kanan), Jeffrey Jeo – EducationUSA Advisor di Medan (kiri) dan Caroline Tanjaya, Public Affairs Assistant Konsulat AS di Medan (kanan) di Konsulat AS Gedung Uniland Medan Kamis (5/10). ( Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

* “US Community College Fair 2017 Minggu, Di Medan”

MEDAN (Berita): Saat ini sebanyak 1 juta mahasiswa internasional (asing) diantaranya 9.000 orang dari Indonesia belajar di Amerika Setikat. Hal itu diutarakan Karen Schinnerer, Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada wartawan di Kantor Konsulat AS Gedung Uniland Jalan MT Haryono Medan Kamis (5/10).

Saat itu dia didampingi Wakil Konsul AS untuk Sumatera Tamra H Greig, Jeffrey Jeo – EducationUSA Advisor di Medan dan Caroline Tanjaya, Public Affairs Assistant Konsulat AS di Medan. Menurut Karen, tahun 2015-2016 terjadi peningkatan hampir 7 persen yang belajar ke AS. Selama 5 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan.

Untuk kuliah di sana, Karen menyebut pengurusan visa belajar dipermudah. Aplikasi visa melalui online dan hampir 95 persen visanya diterima dan prosesnya tidak terlalu lama. “Waktu aplikasi memang melalui online, tapi tetap ada tatap mula langsung ke Jakarta,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah AS melalui Education USA menggelar “US Community College” pertama kali di Medanpada Minggu 8 Oktober 2017 di Hotel Adimulia Medan. Di sana ada 16 perguruan tinggi dari AS terkemuka yang menawarkan belajar dengan biaya murah.

Jadi Community College ini seperti program diploma di Indonesia yang belajar hanya dua tahun, namun bisa diteruskan lagi untuik mendapatkan S1. “Jadi belajarnya bisa dua tahun atau bisa langsung empat tahun mendapatkan S1,” katanya.

Karen menyebut tak ada Community College di negara lain selain di AS. Karena biaya lebih murah (hampir 50 persen lebih murah dari program S1), kelas juga lebih kecil jadi menguntungkan kelas internasiona.l

Wakil Konsul AS Perwakilan Sumatera Tamra H Greig menyebur promosi penddikan di Amerika karena hubungan kedua negara cukup baik, sehingga ke depan hendaknya lebih banyak lagi yang belajar ke AS” jelasnya. Pameran Ini didorong oleh pemerintah AS karena bisa mendorong anak-anak Indonesia. Selesai pameran di Medan, juga dilanjutkan ke Jakarta dan Surabaya.

Jeffrey Jeo – EducationUSA Advisor di Medan menambahkan pendidikan EducationUSA Community College Fair 2017 yang merupakan pameran pendidikan Community College pertama yang digelar di Indonesia. Pameran itu akan dibuka untuk pelajar dan masyarakat umum (gratis).

Sebanyak 16 Community College di AS akan memberikan informasi pada khalayak umum tentang studi di AS, termasuk juga tentang berbagai program/ jurusan, beasiswa dan bantuan pendidikan yang tersedia.

Dalam pameran ini juga ada tiga sesi informasi dengan berbagai topik termasuk tentang belajar di AS, apa untungnya belajar di community college dan bagaimana membiayai studi di AS. Penjelasan mengenai Community College dapat Anda baca di brosur terlampir.

Selain di Medan, pameran ini juga akan digelar di Jakarta dan Surabaya. Pameran ini bertujuan untuk mensukseskan salah satu target Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia yaitu menambah jumlah pelajar Indonesia yang belajar di AS. (wie)