Neraca Perdangan Sumut Surplus 2,85 Miliar Dolar AS

MEDAN (Berita): Neraca perdagangan Sumut pada Januari-Juli 2017 surplus 2,851 miliar dolar AS, dimana total ekspor 5,250 miliar dolar AS, sedangkan impor 2,398 miliar dolar AS.

Sedangkan pada Juli 2017, neraca perdagangan Sumut surplus 376,71 juta dolar AS, naik 12,50 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 334,87 juta dolar AS. Dibanding bulan sama tahun 2016 sebesar 293,90 juta dolar AS maka kenaikannya mencapai 28,18 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Syech Suhaimi mengatakan hal itu kepada wartawan Kamis (28/9).

Ia menjelaskan surplus neraca perdagangan luar negeri Sumut dengan mitra utama selama Juli 2017 yakni dengan India 66,65 juta dolar AS, Amerika 57,16 juta dolar AS, Belanda 30,77 juta dolar AS, Jepang 21,02 juta dolar AS, Pakistan 41,24 juta dolar AS, Argentina 24,18 juta dolar AS, Malaysia 23,85 juta dolar AS, Australia 10,32 juta dolar AS dan dengan Israel 9,99 juta dolar AS.

Impor

Mengenai impor, Syech Suhaimi mengatakan nilai impor Sumut pada Juli 2017 atas dasar cost, insurance & freight (CIF) sebesar 391,90 juta atau naik 31,73 persen dibanding Juni 2017 yang mencapai 297,50 juta dolar AS. “Bila dibandingkan dengan bulan sama tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 47,94 persen,” katanya.

Dari total impor Sumut pada Juli 2017 sebesar 391,90 juta dolar AS, impor bahan baku penolong memberikan peran sebesar 27,18 persen (106,50 juta dolar AS) dan impor barang modal sebesar 22,91 persen (89,77 juta dolar AS).

Dibanding periode sama tahun sebelumnya, maka nilai impor Sumut periode Januari-Juli 2017 untuk golongan barang modal naik sebesar 112,83 juta dolar AS (27,73 persen) diikuti impor bahan baku penolong naik sebesar 108,45 juta (9,79 persen) dan impor barang konsumsi naik sebesar 81,31 juta dolar AS (13,98 persen).

Pada Juli 2017, pemasok utama yang mengalami kenaikan impor adalah impor dari negara Tiongkok 25,43 juta dolar AS (41,26 persen) diikuti dari Argentina 19,28 juta dolar AS (266,53 persen), Amerika Serikat 12,55 juta dolar AS (57,04 persen) dan Singapura 10,60 juta dolar AS (30,06 persen). Negara lainnya mengalami kenaikan nilai impor dibawah 10 juta dolar AS.

Negara pemasok utama yang mengalami penurunan nilai impor, tertinggi berasal dari Australia 17,16 juta dolar AS (-50,63 persen) diikuti Korea Selatan 11,68 juta dolar AS (-49,62 persen) dan India 307 ribu dolar AS (-3,90 persen).

Pada Januari-Juli 2017, kesepuluh negara asal utama tersebut memberikan peran sebesar 80,33 persen terhadap total nilai impor melalui Sumut. Sedangkan sisanya sebesar 19,67 persen berasal dari negara lain. Nilai impor 10 negara utama mengalami kenaikan sebesar 17,69 persen dibandingkan periode Januari-Juli 2016. (wie)