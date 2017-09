Harga Cabai Merah Tembus Lebih Rp 40.000/Kg

MEDAN (Berita): Pantauan di beberapa pasar tradisional di Medan, harga komoditas cabai mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan harganya menembus Rp 40 ribu per kg. Untuk cabai merah saat ini diperdagangkan di kisaran harga Rp 42 ribu per kg. Sementara itu cabai rawit diperdagangkan di kisaran Rp40 ribu per kg. Harga komoditas cabai terus menunjukan tren naik dalam beberapa pekan terakhir.

Pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin kepada Berita Kamis (28/9) mengatakan kenaikan harga cabai ini berpeluang mendorong lonjakan inflasi di bulan September. Pada dasarnya harga cabai sangat sulit dipermainkan oleh pihak tertentu. Karena karakteristiknya yang gampang busuk. Sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan jika menimbun cabai sangat besar. Kecuali memang ada cold storage yang digunakan untuk mengawetkannya.

“Kita perlu mengkuatirkan kenaikan harga cabai saat ini. Karena sumbangsihnya terhadap inflasi sangat besar. Tahun lalu kenaikan harga cabai membuat laju tekanan inflasi di Sumut sangat signifikan. Jangan sampai tahun ini cabai mengulang kenaikan yang sama dan membuat tekanan laju inflasi naik tajam,” katanya Kamis (28/9).

Pemerintah daerah harus turut andil dalam pengendalian harga di masyarakat. Karena cabai ini komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat khususnya masyarakat Sumut.

Tren kenaikannya berlangsung secara konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Ini perlu dikuatirkan dan dicari jalan keluarnya. “Karena menghadirkan cabai dari wilayah luar bukan perkara gampang,” katanya.

Selama ini, Ketersediaan cabai umumnya sangat didominasi oleh kemampuan Sumut dalam menghasilkannya sendiri. Jadi jika kita berfokus pada penyelesaian masalah internal saya pikir semuanya akan teratasi,” ujarnya.

Saat melihat ada pola tanam yang sepertinya tidak terorganisir dengan baik. Ditambah lagi dengan masalah kemampuan Sumut yang belum optimal dalam manajemen pasokan yang mumpuni. (wie)