Panglima TNI Minta Masukan Dari Purnawirawan

Jakarta ( Berita ) : Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta masukan dari purnawirawan TNI saat menggelar silaturahmi bersama dengan para mantan panglima dan kepala staf di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat [22/9].

Panglima TNI mengatakan, silaturahmi ini bertujuan untuk meminta masukan dari para purnawirawan TNI, sekaligus melaporkan apa yang sudah dan belum dilakukan oleh TNI selama ini.

“Saya meminta masukan kepada para purnawirawan karena memang sejak 20 tahun yang lalu TNI menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat. Atas kerja beliau-beliau mereformasi diri sampai dengan sekarang ini TNI bisa mempertahankan pada posisi dipercaya oleh rakyat,” katanya.

Ia menilai capaian positif menjadikan militer sebagai institusi yang dipercaya rakyat tidak lepas dari kerja keras para pendahulu. Mantan Kepala Staf TNI AD itu menegaskan pihaknya akan terus memelihara dan meneruskan semangat api perjuangan TNI guna membela kedaulatan dan menegakkan NKRI. “Karena itu adalah sebuah janji dan sumpah suci yang melekat di dada dan setiap butir darah yang mengalir di tubuh prajurit TNI,” kata Panglima TNI.

Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi, Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja, dan Kepala Staf Umum TNI Laksama Madya Didit Herdiawan.

Tampak pula tiga mantan panglima TNI, yaitu Laksamana (Purn) Widodo AS, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. Acara juga dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Pepabri Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, serta purnawirawan TNI lainnya.

Mantan Panglima TNI (dahulu ABRI) yang sekaligus mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno, mengingatkan agar seluruh masyarakat untuk tetap mengamalkan dan memahami Pancasila sebagai salah satu konsensus dasar pemersatu Indonesia. “Jaminan kokohnya NKRI akan terealisasi apabila TNI dan Polri sedianya tetap menjaga soliditas,” katanya.

Try mengingatkan Gatot bahwa prajurit TNI adalah pejuang sebelum lahirnya pemerintah. Try juga mengingatkan perang ke depan tidak lagi secara fisik. “Yang buat TNI bukan pemerintah, tetapi rakyat. Perang nanti bukan fisik, tetapi perang proxy war, ini menghantam semua aspek kita, politik, budaya, dan hankam. Oleh karena itu, saya dukung Anda selama menjabat maupun nanti, kita saling rangkul,” ujar Try.

Sementara itu, Menko Polhukam, Wiranto mengatakan, para pendahulu bangsa telah berjuang keras dalam mengemban misi yang sangat mulia untuk tujuan negara, yakni menjadikan bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Ia pun meminta kepada Gatot Nurmantyo serta para pimpinan TNI untuk menyelamatkan negeri secara utuh. “Negara adalah satu komponen dengan ketiga unsurnya, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang sah. Kalau ketiganya disentuh, kita bergerak,” tuturnya.

Wiranto juga menitipkan pesan kepada Gatot untuk menjunjung tinggi sapta marga prajurit. Dalam mengambil keputusan juga harus bijak demi menyelamatkan negeri. “Saya selamatkan ’98 dari perang saudara, kami bhayangkari bangsa Indonesia, karena ketika negara disentuh satu komponennya, kita semua bergerak. Tetapi kalau dari tiga unsur, duanya dibenturkan, kita harus bijak mengambil keputusan bijak, untuk selamatkan negeri ini,” paparnya. (ant )