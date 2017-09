Sumut Raih Devisa Ekspor 5,250 Miliar Dolar AS

MEDAN (Berita): Pada Januari-Juli 2017, Sumatera Utara mampu meraih devisa dari nilai ekspor sebesar 5,250 miliar dolar AS, naik sebesar 1,089 miliar dolar AS atau 26,18 persen dibanding posisi sama tahun 2016 sebesar 4,161 miliar dolar AS. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Syech Suhaimi mengatakan hal itu kepada Berita di kantornya Senin (18/9).

Suhaimi menjelaskan ekspor yang diraih itu, terbanyak dari produk industri sebesar 4,078 miliar dolar AS, naik 722,287 juta dolar AS (21,52 persen) dibanding posisi sama tahun 2016 sebesar 3,356 miliar dolar AS. Disusul ekspor produk pertanian sebesar 1,170 miliar dolar AS, naik 366,232 juta dolar AS (45,55 persen) dibanding posisi sama tahun 2016 sebesar 803,941 juta dolar AS.

Sisanya barang pertambangan dan penggalian 461 ribu dolar AS, naik 85 persen dibanding posisi sama tahun 2016 sebesar 376 ribu dolar AS. Ekspor minyak dan gas 1.000 dolar AS, turun 15.000 dolar AS dibanding posisi sama tahun 2016 sebesar 16.000 dolar AS.

Khusus Juli 2017, katanya, nilai ekspor melalui pelabuhan muat di Wilayah Sumatera Utara mengalami kenaikan dibandingkan Juni 2017 yaitu dari 632,36 juta dolar AS menjadi 768,61 juta dolar AS atau naik sebesar 21,54 persen. Demikian juga bila dibandingkan Juli 2016, nilai ekspor Sumut naik 37,55 persen.

Ekspor industri pada Juli 2017 mengalami kenaikan terbesar yakni 117,57 juta dolar AS (23,67 persen) diikuti sektor pertanian naik 18,62 juta dolar AS (13,75 persen), sektor lainnya naik 53 ribu (22,55 persen), sektor pertambangan dan penggalian naik 5 ribu dolar AS (6,76 persen). “Ekspor sepuluh golongan barang Sumut pada Juli 2017 terhadap Juni 2017 semuanya mengalami kenaikan,” jelas Suhaimi.

Komoditi yang mengalami kenaikan terbesar adalah golongan lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar 71,81 juta dolar AS (29,21 persen) diikuti golongan berbagai produk kimia (HS 38) sebesar 21,48 juta dolar AS (38,83 persen), golongan karet dan barang dari karet (HS 40) sebesar 21,01 juta dolar AS (21,38 persen), golongan ikan dan udang (HS 03) sebesar 6,53 juta dolar AS (30,48 persen). “Sedangkan golongan barang lainnya naik di bawah 5 juta dolar AS,” katanya.

Secara akumulasi pada Januari-Juli 2017 dibanding periode sama tahun 2016, berbagai komoditi mengalami kenaikan ekspor yakni komoditi lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) 409,12 juta dolar AS (23,82 persen), karet dan barang dari karet (HS 40) 367,26 juta dolar AS (66,66 persen) dan berbagai produk kimia (HS 38) 162,99 juta dolar AS (52,59 persen).

Suhaimi menambahkan sepanjang Juli 2017, sekira 33,11 persen barang ekspor dari Sumut dipasarkan ke Amerika Serikat 91,72 juta dolar AS, Tiongkok 88,56 juta dolar AS dan India 74,22 juta dolar AS. Ekspor Sumut ke kawasan Asia di luar ASEAN mencapai 32,39 persen. Nilai ekspor ke Jepang dan Pakistan untuk kawasan Asia di luar ASEAN masing-masing sebesar 35,74 juta dolar AS dan 19,09 juta dolar AS.

Sedangkan negara-negara di Eropa yang menjadi pangsa ekspor besar bagi Sumut di bulan Juli 2017 adalah dengan Belanda 31,21 juta dolar AS, Rusia 28,50 juta dolar AS, Spanyol 19,22 juta dolar AS. Negara utama lainnya yang juga mempunyai pangsa ekspor besar bagi Sumut yaitu Kamboja sebesar 25,24 juta dolar AS dan Mesir 10,42 juta dolar AS. (wie)