Oktober, Jalan Tol Terapkan Pembayaran Non Tunai

MEDAN (Berita): Mulai 1 Oktober 2017, semua jalan tol di Indonesia, termasuk ruas Belawan-Medan-Tanjungmorawa (Belmera), pembayarannya 100 persen non tunai (e-money) menggunakan kartu. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Utara bersama perbankan (Himbara plus BCA) dan Jasa Marga menggelar sosialisasi di Lapangan Merdeka Medan Minggu (17/9) pagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Utara Arief Budi Santoso didampingi Kepala Divisi Sistem Pembayaran Sri Dibyo meninjau lokasi sosialisasi e-money untuk pembayaran non tunai jalan tol di Lapangan Merdeka yang dipenuhi warga Medan untuk berolahraga pagi.

Sosilisasi itu cukup efektif dimana banyak warga yang sedang berolahraga tertarik untuk mengetahui dan kemudian membeli kartu e-money tersebut yang bisa untuk pembayaran non tunai jalan tol.

Perbankan yang ikut sosialisasi adalah bank yang melayani pembayaran non tunai di jalan tol adalah empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank negara (Himbara); BNI, Bank Mandiri, BRI dan BTN plus BCA. Perbankan itu memasarkan kartu non tunainya dengan cara masing-masing. Satu kartu berisi dana Rp40.000 dijual Rp50.000. “Kartu ini tak ada masa berlakunya,” kata F Rangkuti, marketing BNI.

Diketahui pada Oktober 2017 ini, semua pengguna jalan tol di Indonesia, termasuk tol Belawan-Medan-Tanjungmorawa (Belmera) wajib melakukan pembayaran non tunai atau pakai kartu. “Sama sekali tidak ada lagi pembayaran pakai uang,” tegas Arief Budi Santoso kepada Berita Minggu (17/9))

Ia menjelaskan sistem itu dibuat sebagai salah satu upaya menggalakkan pemakaian uang non tunai. Jadi tidak hanya tol Belmera saja, tapi tol yang akan operasional yakni Kualanamu, Medan-Binjai dan Medan-Tebinggi. Seluruh jalan tol di Indonesia pakai pembayaran non tunai. “Kami siapkan berbagai infrastruktur untuk transaksi non tunai tersebut,” tegas Arief.

Menurutnya, sampai saat ini hanya beberapa bank saja termasuk dalam Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) BRI, Mandiri, BNI, BTN) plus BCA yang akan melayani pembayaran non tunai.

BI dan Kementerian PUPR membagi empat tahapan elektronifikasi non tunai. Tahap pertama, elektronifikasi diterapkan di seluruh jalan tol pada Oktober 2017. Setelahnya pemerintah fokus terhadap integrasi sistem ruas jalan tol pembayaran tunai dan non tunai.

Sosialisasi sekaligus penjualan kartu e-money yang dijual bank-bank tersebut ternyata banyak pembelinya., Warga yang berolahraga mengunjungi stand e-money dan banyak yang beli. “Wah, baru tahu saya kalau nanti lewat jalan tol, bayarnya harus pakai e-money,” kata Hamzah, warga Jalan SM Raja Medan yang berolahraga di Lapangan Merdeka Medan.

Sedangkan uang rupiah, Arief menyebut BI berkewajiban bagaimana distribusi uang rupiah sampai ke pulau terluar RI kerjasama dengan kapal TNI AL. Selain itu, untuk mendistribusikan uang yang ke daerah, BI membuat kas titipan seperti di Kabanjahe dan Pematangsiantar.

Khusus untuk pulau-pulau terluar atau perbatasan lebih kepada kedaulatam RI supaya masyarakat di perbatasan menggunakan rupiah. Apalagi dengan ketentuan semua transaksi di negara RI harus menggunakan rupiah,” kata Arief.

Namun ia minta kalangan perbankan agar kantornya juga dibuka di daerah perbatasan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan rupiah. Mengenai uang rupiah ini, Arief juga menyebut uang yang beredar di masyarakat kualitasnya harus baik.

Jadi membuat kegiatan penukaran uang lusuh dari masyarakat diganti dengan uang kualitas baik. “Kami juga minta masyarakat merawat uang dengan baik,” katanya. (wie)