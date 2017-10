Kenaikan Harga Cabai Merah Mengkhawatirkan

MEDAN (Berita): Harga cabai merah dalam beberapa minggu terakhir ini sampai memasuki bulan September 2017 cenderung mengalami kenaikan dari Rp30.000 per kg dan kini sudah Rp44.000 per kg sehingga sangat mengkhawatirkan, khususnya dapat menjadi ancaman bagi pemicu inflasi.

Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin kepada Berita Senin (18/9) mengatakan kenaikan harga cabai merah itu terjadi di bulan-bulan yang tidak adanya tren konsumsi masyarakat.

Selama dua pekan terakhir tidak ada perayaan atau hari besar khusus yang mendongkrak sisi permintaan. “Berdasarkan hasil pemantauan kita semuanya berjalan normal. Sehingga sisi pasokan yang seharusnya menjadi fokus kita saat ini,” kata Gunawan.

Menurut dias, untuk pasokan itu sendiri umumnya diakibatkan oleh dua hal utama. Pertama gangguan distribusi, dan kedua gangguan produksi. Sejauh ini distribusi berdasarkan pemantauan juga masih terlihat tidak bermasalah.

Namun gangguan produksi ini yang perlu kita uraikan untuk selanjutnya agar bisa melakukan upaya pencegahan supaya harga cabai bisa diturunkan dari posisi harga terakhirnya saat ini.

Beberapa sentra produksi cabai perlu dilihat apakah masih produktif atau sudah berganti ke tanaman lain atau tengah masuk masa pembibitan. Karena tanaman cabai ini memiliki usia yang pendek, setelah itu harus diganti ke tanaman baru.

Kita punya pengalaman buruk di kuartal terkahir tahun 2016 silam. Dan saya pikir hal tersebut seharusnya tidak terulang lagi pada saat ini. “Jika harga cabai bertahan di level saat ini, maka cabai akan menjadi penyumbang inflasi terbesar,” katanya.

Gunawan menyebut perlunya waspada terhadap kemungkinan tekanan inflasi tinggi menjelang akhir tahun. Karena di akhir tahun ini masih ada sejumlah perayaan keagamaan yang potensial mendongkrak kenaikan laju tekanan inflasi.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Arie Budi Santoso beberapa waktu lalu kepada wartawan juga menyebut harga cabai merah masih akan menjadi salah satu ancaman bagi inflasi Sumut pada September 2017.

Pada Agustus 2017, kata Arief, harga cabai merah juga mendorong terjadinya inflasi 1,01 persen. Sumber inflasi terutama dari kelompok volatile foods yang meningkat signifikan dari 0,37 persen pada Juli 2017 menjadi 4,14 persen pada Agustus 2017.

Harga Ikan Basah

Sementara itu, harga ikan basah juga mengalami kenaikan. Ikan mujahir menjadi Rp38.000 per kg, ikan gembung Rp30.000 per kg, ikan dencis Rp35.000 per kg. “Harga ikan basah juga mengalami kenaikan,” kata seorang pedagang ikan basah di Pasar Simpang Limun Medan.kepada Berita Senin (18/9). Kenaikan harga ikan ini karena faktor cuaca sehingga banyak nelayan tidak melaut dan akhirnya stok ikan menipis di pasar. (wie)