Harga Gabah Kering Giling Tertinggi Di Sumut

MEDAN (Berita): Di tingkat petani pada Agustus 2017, harha tertinggi senilai Rp 5.400 per kg berasal dari Gabah Kering Giling (GKG) varietas Ciherang di Kabupaten Labuhanbatu dan Batubara. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Syech Suhaimi mengatakan hal itu kepada Berita di kantornya Jumat (8/9).

Suhaimi menjelaskan harga gabah terendah senilai Rp3.600 per kg berasal dari Gabah kualitas rendah varietas GO dan IR 64 di Kabupaten Langkat. Di tingkat penggilingan pada Agustus 2017, harga tertinggi senilai Rp5.470 per kg berasal dari gabah kualitas GKG varietas Ciherang di Kabupaten Batubara. Sedangkan harhga terendah senilai Rp3.640 per kg berasl dari gabah kualitas rendah variestaas GO dan IR 64 di Kabupaten Langkat.

Suhaimi menambahkan survei harga produsen gabah selama Agustus 2017 dilakukan di 13 kabupaten di Sumut terhadap 89 observasi. Berdasarkan komposisinya, jumlah observasi harga gabah masih didominasi Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak servasi (64,04 persen) diikuti Gabah Kualitas Rendah sebanyak 25 observasi (28,09 persen) dan urutan ketiga adalah GKG sebanyak 7 observasi (7,87 persen).

Selama Agustus 2017, rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat petani senilai Rp5.379 per kg dan di tingkat penggilingan senilai Rp5.440 per kg. Rata-rata harga gabah kualitas GKP di tingkat petani senilai Rp4.256 per kg dan di tingkat penggilingan senilai Rp4.307 per kg.

Rata-rata harga gabah kualitas rendah di tingkat petani senilai Rp4.084 per kg dan di tingkat penggilingan senilai Rp4.149 per kg. Sementara rata-rata Kadar Air (KA) dan Kadar Hampa/Kotoran (KH) gabah kualitas GKG masing-masing tercatat 12,49 persen dan 2,24 persen, rata-rata KA dan KH gabah kualitas GKP masing-masing tercatat 19,16 persen dan 4,90 persen, rata-rata KA dan KH gabah kualitas rendah masing-masing tercatat 27,92 persen dan 5,68 persen. (wie)