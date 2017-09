Susu Ibu Hamil Kendaraan Terbaik Membawa Zat Nutrisi

Artis cantik Mona Ratuliu terlihat sedang memandu interaktif talkshow dengan narasumber dr. Boy Abidin, dr.Herbowo AF Soetomenggolo dan penyanyi Andien yang merupakan brand ambassador. ( Repro/WSP/Rahmat Utomo/F)

* Kekurangan Nutrisi Penyebab Kematian Janin

Plasenta (ari-ari) atau penghubung janin dengan ibu, wajib diperhatikan bagi setiap calon orangtua. Tidak sehatnya plasenta akan menimbulkan masalah plasenta dengan komplikasi serius hingga dapat terjadi preeclampsia, diabetes, mellitus gestasional, prematuritas hingga kematian pada janin.

Peran Plasenta juga sangat penting terhadap pembentukan sistem saraf, mekanisme transpor DHA dan kecerdesan si kecil nantinya. Karena termasuk salah satu komponen dari sistem saraf. Sebab itu, asupan nutrisi dari sang ibu begitu mempengaruhi kesehatan ibu dan si kecil.

Hal Itu dikatkan dr. Boy Abidin, Spog (K), Ahli Kebidanan dan Ginekologi , pada kegiatan Prenagen Pregnancy Educational Journey 2017, yang diselenggarakan di Grand Aston Medan, Minggu (27/8).

Menurutnya kehamilan tanpa plasenta adalah semu. Plasenta adalah organ nutrisi, jadi nutrisi dalam setiap kehamilan adalah keharusan .“ you are what you mother eat, nutrisi yang dikonsumsi ibu akan melewati plasenta dan akan dialirkan ke tubuh janin, sehingga pemilihan nutrisi yang spesifik buat ibu dan janin harus diperhatikan selama kehamilan,” ujarnya kepada ratusan ibu hamil yang datang bersama suaminya di acara itu.

dr. Boy Abidin juga menerangkan kalau kebutuhan ibu hamil tidak sebatas hanya vitamin dan mineral tertentu saja, tetapi sangat beragam, sehingga diperlukan vehicle kendaraan untuk bisa masuk ke dalam tubuh ibu dan janin .“Susu ibu hamil adalah salah satu kendaraan terbaik untuk membawa zat nutris tersebut,” paparnya.

Karena itu, Boy menambahkan pentingnya peran plasenta dalam kehamilan yang sehat, sebab itu harus didukung dengan susu yang mengandung nutrisi yang baik.“Yang mampu membawa zat nutrisi dan okseigen kepada janin, membuang zat beracun, memiliki mekanisme imunologi (kekebalan tubuh) dan memilik produksi hormon untuk perkembangan janin,” saranya.

Hal senada disampaikan Head of Medical Marketing Kalbe dr.Muliaman Mansyur saat konferensi pers, dikatakanya susu ibu hamil merupakan pelengkap nutrisi yang berfungsi untuk memberi gizi tambahan untuk Ibu selama periode kehamilan. Menanggapi pertanyaan wartawan yang menayakan apa bedanya susu biasa dengan susu ibu hamil ? Muliaman Mansyur menjelaskan perbedaanya terletak pada kandungan gizinya.

“Susu biasa bisa dikonsumsi oleh siapa saja, dalam susu ibu hamil terdapat kandungan nutrisi khusus bermanfaat untuk perkembangan saraf janin. Mulai dari asam folat, AA, DHA, berbagai kandungan vitamin, zat besi, kalsium dan sebagainya,’’ ujarnya kepada awak media.

Karenanya dianjurkan untuk mengonsumsi susu ibu hamil ketika sedang mengandung. Susu ibu hamil berperan sebagai pelengkap nutrisi, agar kandungan gizi yang diterima oleh janin tidak kurang. Ibu bisa menjalani masa kehamilan dengan lebih sehat, janin dalam perut berkembang dengan baik, serta risiko preeklampsia pun bisa diturunkan.

Atas dasar itulah dikatakan Ilona Soeyanto susu ibu hamil dirancang khusus untuk memberikan solusi nutrisi dalam membantu memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran ibu di awal 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).

“Untuk persiapan kehamilan kami menyediakan Prenagen esensis, untuk nutrisi kehamilan dan mengurangi mual muntah Prenagen mommy emesis, untuk nutrisi masa kehamilan ada Prenagen mommy, sedangkan untuk nutrisi masa menyusui Prenagen Lactamom, yang terbaru Prenagen Juice, minuman ini sangat baik dikonsumsi selama masa persiapan kehamilan hingga menyusui. Prenagen sebagai ahli nutrisi kehamilan dan menyusui ingin selalu menjadi sahabat terbaik para calon orangtua” terangnya kepada awak media.

Selain mengundang pakar spesialis kandungan dr. Boy Abidin, acara edukasi terlengkap yang diperuntuhkan untuk menyadarkan para calon orangtua, tentang pentingnya nutrisi bagi kesehatan ibu dan si kecil guna menurunkan angka kematian ibu melahirkan, juga mengundang dokter spesialis anak dr.Herbowo AF Soetomenggolo, SPA (K).

dr.Herbowo AF Soetomenggolo, banyak membahas pengaruh nutrisi terhadap pembentukan sistem saraf dan Redflag si kecil. Menurutnya definisi tumbuh menyangkut bertambahnya ukuran fisik, kuantitaif, ukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Sementara definisi kembang menyangkut bertambahnya struktur dan fungsi tubuh, kualitatif, motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal dan sosial

.

“ Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya, bisa secara internal (genetik, ras, usia, jenis kelamin ) dan ektrernal (nutrisi, lingkungan, penyakit, dan stimulus),”ujarnya

Diterangkannya, faktor eksternal dapat diintervensi seperti status nutrisi ibu selama kehamilan akan berdampak terhadap kondisi kesehatan janin. Nutisi untuk anak yang baru lahir terbaik adalah Air Susu Ibu yang mana nutrisi Asi ini sangat mempengaruhi pembentukan sistem saraf pusat .

“ Pada Asi terkandung laktosa, yang setelah melalui proses perubahan dalam pembentukan memori jangka panjang. Kolostrum pada ASI mengandung tinggi kolestrol penunjang pembentukan, mielin (selubung penghantar impuls),” terangnya.

dr.Herbowo AF Soetomenggolo juga menjelaskan, zat besi juga sangat penting untuk perkembangan otak, Anak yang kekurangan besi pada umur 6 bulan memperlihatkan mielin kurang sempurna sehingga perkembangan anak terlambat.

“Oleh karena itu untuk membentuk anak yang sehat dan cerdas harus di mulai dari masa kehamilan dan menyusui,” jelasnya. (Rahmat Utomo/F) (Tulisan ini diikut sertakan dalam writing competitions Prenagen Pregnancy Educational Journey 2017) **** ( WSP/Rahmat Utomo /F ) **** (Tulisan ini diikutsertakan dalam writing competitions Prenagen Pregnancy Educational Journey 2017 )