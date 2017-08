New Honda CBR250RR “The Art of Kabuki” Memukau

New Honda CBR250RR Special Edition berhasil memukau pengunjung Honda Motoshow 2017 di Focal Point Ring Road Medan, 26-27 Agustus 2017. ( Repro/ WSP/ist )

*Sport Motor Show 2017 Medan

MEDAN ( Berita ) : Kehadiran New Honda CBR250RR Special Edition dalam ajang Honda Motoshow 2017 di Focal Point Ring Road Medan pada 26-27 Agustus 2017 sukses menyita perhatian pengunjung.

Pada pengunjung begitu terpesona dengan tampilan bertema The Art of Kabuki sebagai ikon seni yang saat ini menjadi tren. Desain terbaru motor supersport produksi anak bangsa ini juga disertai dengan goresan khas menggambarkan peta Indonesia yang dihadirkan untuk merayakan satu tahun kehadiran new Honda CBR250RR dengan filosofi “Total Control”.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di Wilayah Sumut mengungkapkan sedari awal pihaknya meyakini bahwa Honda CBR250RR Special Edition Kabuki ini akan menjadi primadona dalam ajang Honda Motoshow 2017. Karena tampilannya unik dan tidak biasa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta sport Honda di Sumut.

“Kami optimis edisi khusus dengan tampilan unik ini akan semakin meningkatan ikatan emosional mereka dengan motor favoritnya. Desain terbaru ini akan menjadi kebanggaan pecinta motor supersport Tanah Air melengkapi beragam fitur dan teknologi terbaik yang disematkan pada New Honda CBR250RR special edition ini,” ujar Leo Wijaya, Selasa (29/8).

Kemeriahan Honda Motoshow 2017 bertambah tatkala New Honda CBR250RR Special Edition hadir memukau dengan tema ikon Kabuki melalui tampilan spesial yakni shock absor berberwarna hitam, frame berwarna merah, rim wheel asimetri yakni rim wheel depan berwarna hitam dan rim wheel belakang berwarna putih serta rear seat cowl putih.

Beragam kegiatan menarik juga turut menemani moment istimewa pengunjung bersama Honda Motoshow 2017, antara lain pengunjung mencoba langsung performa tinggi jajaran sport Honda yakni New Honda CBR250RR, New Honda CBR150R, New Honda CB150R StreetFire, City Riding Challenge, dan lelang Honda CBR150RR special edition bagi para pecinta Honda.

Edisi spesial dengan tema The Art of Kabuki ini menggambarkan budaya tradisional ‘Kabukimono’ yang berasal dari era Sengoku sekira akhir abad 15-16 Masehi. Era tersebut dikenal dengan Samurai yang menjadi ikon pemberani dan tangguh.

Budaya yang diusungnya pun memiliki keunikan dan menjadi tren saat ini. Filosofi budaya Kabukimono ini sejalan dengan Honda CBR250RR yang tengah menjadi model paling diminati di segmennya dan berhasil mengukir sejarah baru motor sport di Indonesia.

Gunarko Hartoyo, Corporate and Marketing Communication Manager Indako Trading Coy menyebutkan pecinta motor tipe sport ingin semakin bangga saat berkendara dengan motor yang menampilkan karakter unik dan sesuai tren terkini.

“Karenanya penyematan tampilan khas The Art of Kabuki pada New Honda CBR250RR Special Edition ini diharapkan semakin menyuguhkan kebanggaan baru yang khas bagi pemiliknya,” ucap Gunarko Hartoyo.

Honda CBR250RR menghasilkan tenaga maksimal 28.5kW (38.7PS)/12.500rpm dan torsi maksimum hingga 23.3Nm (2.4kgf.m)/11.000rpm berkat penyematan mesin generasi terbaru 250cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve, paralel twin cylinder.

Honda CBR250RR menjadi model paling ringan di kelasnya dengan bobot 165kg untuk tipe standar (STD) dan 168kg untuk tipe ABS berkat penyematan rangka teralis terbaru dan mesin compact. (WSP/m42/B)