Honda Dominasi Podium IRS Seri 3

Pebalap binaan AHM Gerry Salim dan Rheza Danica menduduki podium pertama dan kedua IRS Seri 3 2017. ( Repro/ WSP/ist )

MEDAN ( Berita ) : Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) Gerry Salim dan Rheza Danica yang turun di kelas 250cc kejuaran nasional Indospeed Racing Series (IRS) Ser 3 menorehkan hasil gemilang.

Ditemani performa total control All New Honda CBR250RR, Rheza menyabet podium ketiga di balapan pertama dan podium pertama di balapan kedua. Gerry Salim juga meraih hasil positif di atas All New Honda CBR250RR dengan raihan podium pertama pada balapan pertama dan podium kedua di balapan kedua di Sirkuit Sentul, 26-27 Agustus.

Pada balapan pertama (26/8), Rheza memulai balapan pada posisi kedua dengan catatan waktu terbaik 1:44.516 saat sesi kualifikasi. Rheza terus berada pada posisi baris terdepan sepanjang jalannya balapan. Sengitnya persaingan di grup depan membuat Rheza beberapa kali melakukan aksi salip menyalip dengan pesaingnya dan menyelesaikan balapan di posisi tiga.

Rheza melanjutkan balapan kedua di posisi ketujuh sesuai regulasi yang berlaku di IRS 2017 (27/8). Sesaat setelah balapan dimulai, Rheza berusaha untuk merangsak ke barisan depan dan berhasil memimpin jalannya balapan di lap kedua.

Performa unggul All New Honda CBR250RR membuat pemuda asal Yogyakarta ini berhasil terus memimpin jalannya balapan hingga akhir dan meraih podium pertama. “Saya sangat senang dengan raihan hasil podium ketiga dan pertama pada IRS seri ketiga ini.

Sejak awal balapan, target saya berusaha untuk masuk pada barisan depan hingga memimpin jalannya balapan. Performa All New Honda CBR250RR membuat saya semakin percaya diri dalam menuntaskan balapan ini,” ujar Rheza, Senin (28/8).

Pebalap muda Astra Honda Racing Team (AHRT) lainnya, Gerry Salim, turut menorehkan prestasi gemilang. Pada balapan pertama, Gerry start dari posisi pertama dengan catatan waktu terbaik 1:44.478.

Sesaat setelah lampu start menyala, Arek Suroboyo ini langsung memacu All New Honda CBR250RR untuk bersaing di grup terdepan. Meski sempat tercecer di lap 10, Gerry berhasil memperbaiki posisinya dengan cepat dan dapat melakukan overtake pesaing terdekatnya di tikungan terakhir sesaat sebelum finis. Gerry pun meraih podium tertinggi.

Pada balapan kedua, Gerry memulai balapan pada posisi kesembilan. Dengan posisi ini, Gerry harus berusaha memacu All New Honda CBR250RR tunggangannya menyalip pesaing lain hingga menyodok ke posisi tiga pada lap 4 dan mengakhiri balapan pada posisi kedua.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, A Indraputra, mengatakan hasil yang didapatkan pebalap AHRT pada ajang IRS Seri 3 ini merupakan bukti perpaduan kuat antara skill dan kerja keras pebalap, didukung All New Honda CBR250RR.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut mengungkapkan pihaknya sangat bersyukur dan berbangga dengan prestasi para pebalap AHRT.

“Dominasi podium yang dipersembahkan pebalap AHRT dengan All New Honda CBR250RR pada Seri IRS ketiga ini menjadi sebuah momentum membanggakan. Dengan semangat Satu Hati, tentunya Honda akan menemani anak bangsa meraih prestasi yang lebih baik dan membanggakan di berbagai ajang balap berikutnya,” ujar Leo Wijaya. (WSP/m42/B)