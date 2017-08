Calhaj Aceh Dapat Dana Baitul Asyi Rp18,2 Miliar

Seorang calhaj kloter 11 asal Kec. Pantee Bidari Aceh Timur meneken dokumen untuk menerima dana kompensasi Baitul Asyi di Makkah, Minggu (27/8) siang waktu setempat. (Repro/ WSP/Ist )

IDI ( Berirta ) : 4.393 Jamaah calon haji Tahun 2017 asal Provinsi Aceh menerima 5.271.600 Saudi Arabian Riyal (SAR) atau sekitar Rp 18,2 Miliar dana kompensasi harta wakaf Baitul Asyi (Rumah Aceh) di Makkah.

“Dana itu dibagi langsung oleh Nazir Pengelola Harta Wakaf Baitul Asyi dan diterima langsung oleh jamaah. Tidak boleh diwakili. Pembagiannya dilakukan bertahap, perkloter.

Kami menerima uang itu kemarin (Minggu-red). Masing-masing dapat 1.200 SAR atau sekitar Rp 4,3 juta, plus satu Alquran dan Tafsir,”kata Tgk Irham S Malem, calhaj Kloter 11 asal Aceh Timur, via What Apps, Senin (28/8).

Data dihimpun Wartawan dari Wikipedia Aceh, Baitul Asyi awalnya merupakan tempat singgah para jamaah haji asal Aceh yang dibangun di kawasan Qasasiah. Aset ini kemudian diwakafkan ke Mahkamah Syariyah Makkah pada 18 Rabiul Awal 1224 Hijriyah, dan tercatat di lembaran resmi Kerajaan Arab Saudi sebagai harta wakaf atas nama Habib Abdurrahman Al-Habsy atau Habib Bugak Asyi.

Ketika Arab Saudi dipimpin Raja Malik Sa’ud bin Abdul Aziz, Baitul Asyi tersebut terkena proyek perluasan Masjidil Haram, lalu dana kompensasinya dimanfaatkan oleh Pengelola Harta Wakaf Baitul Asyi untuk membeli dua persil tanah lain sebagai penggantinya.

Dua persil tanah tersebut berada di kawasan Ajyad, sekitar 500 dan 700 meter dari Masjidil Haram. Di atas tanah itu terdapat sejumlah bangunan, antara lain; Hotel Ramada, Elaf Al-Masya’ir,dan sejumlah apartemen. Dana kompensasi Baitul Asyi sendiri mulai diterima calhaj asal Aceh sejak Tahun 2006 atau setelah Aceh dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. (WSP/b19/J)