Suku Bunga BI Turun Jadi 4,5 Persen

MEDAN (Berita): Bank Indonesia (BI) akhirnya memutuskan untuk menurunkan bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 4.5 persen. Keputusan tersebut diambil setelah sebelumnya Bank Sentral AS tidak mengambil langkah menaikkan suku bunga acuan. Penurunan suku bunga BI 7 Days Repo Rate tersebut tentunya memberikan harapan agar terciptanya suku bunga kredit yang lebih bersaing.

Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin kepada Berita Senin (28/8) mengatakan dengan penurunan suku bunga tersebut, suku bunga pinjaman diharapkan bisa turun.

“Saya menilai kebijakan yang diambil BI tersebut memiliki multiplier effect positif terhadap perkembangan ekonomi nasional kedepan, mengingat kita saat ini tengah berjibaku pada perlambatan ekonomi meskipun sudah ditopang oleh belanja infrastruktur yang besar,” kata Gunawan.

Kalau mengenai proses pengambilan kebijakan, Gunawan menilai waktunya sudah tepat. Alasan pertama Gejolak eksternal khususnya dari AS terkait dengan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan tidak terjadi pada rapat dewan gubernur Bank Sentral AS sebelumnya. Kedua, dari sisi ekonomi domestik kita membutuhkan dukungan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu diciptakan dari suku bunga yang telah disesuaikan turun tersebut.

Walau demikian, katanya, kita tidak bisa menafikan kalau penurunan suku bunga acuan tersebut tidak serta merta akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit dalam besaran presentasi penurunan yang sama. Ini yang terkadang menjadi timpang. Dunia usaha itu berharap kalau bunga turun, maka kredit bunganya langsung menyesuaikan.

Tapi faktanya kan tidak semudah itu. Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu sebaiknya jika pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat. Bauran kebijakan dibutuhkan disini. Misalkan bunga acuan sudah diturunkan. Maka selanjutnya adalah kebijakan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan konsumsi atau investasinya.

Seperti menurunkan aturan DP (down payment/loan to value) pembelian rumah dan kendaraan. Hal ini bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Jadi sekalipun bunga acuan turun, namun akselerasi konsumsi rumah tangga bisa diperbaiki lebih cepat ketimbang menunggu penyesuaian bunga pinjaman dari Bank. Saya memperkirakan Bank baru akan menyesuaikan bunga pinjaman di 3 bulan mendatang paling cepat.

Saya menilai memang sudah seharusnya bunga acuan itu diturunkan. Mengingat hingga akhir tahun dan mungkin di tahun selanjutnya. Kita mampu mengendalikan inflasi dalam rentang nilai yang sangat rendah.

Jadi wajar saja bunganya rendah. Meskipun ada kekuatiran kenaikan suku bunga acuan Bank sentral AS atau The FED. Tetapi jika kita mampu mengelola makro ekonomi dengan baik, maka kita tidak perlu mengkuatirkan kenaikan bunga bank sentral AS tersebut

Memang berpotensi memicu capital outflow, dikarenakan adanya perbedaan suku bunga (interest rate differential) yang melebar. Namun semua itu bisa diminimalisir jika kita mampu memberikan iklim investasi yang baik dan makro ekonomi yang terjaga.

Terlebih kita sebelumnya juga sudah mendapatkan peringkat layak investasi dari S&P. Jadi sebenarnya kita tidak melulu harus mengacu kepada Bank Sentral AS yang memangs ampai saat ini kebijakan suku bunganya mempengaruhi likuiditas keuangan dunia. (wie)