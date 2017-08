JCI Senator Asean Buka Peluang Kerja Sama dan Investasi di Medan

Wali Kota Medan diwakili Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay menjamu makan malam Associaton Of Junior Chamber Internasional (JCI) Senator Of The South East Asian Nation di Rumah Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu (26/8). (beritasore/ist )

Medan ( Berita ) : Wali Kota Medan diwakili Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay menjamu makan malam Associaton Of Junior Chamber Internasional (JCI) Senator Of The South East Asian Nation di Rumah Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu (26/8). Diharapkan pertemuan Organisasi JCI di Kota Medan membawa dampak positif untuk pembangunan Kota kedepanya.

Dikatakan Wali Kota dalam sambutan yang dibacakan Ikwan Habibi, Pemko Medan menyambut baik setiap pertemuan Internasional yang digelar di Medan. Oleh sebab itu, kami mengucapkan selamat datang ke Kota Medan kepada Delegasi Senator JCI Asean, kami berharap kunjungan ini menjadi wadah yang semakin melengkapi komunikasi serta interaksi pembangunan.

“Kota Medan memiliki kedudukan dan fungsi yang penting secara regional. oleh sebab itu Kota Medan saat ini menjadi pusat perdagangan barang dan jasa sekaligus pintu gerbang bagian barat Indonesia. Tentunya melalui pertemuan Senator JCI Asean ini akan memberikan wawasan – wawasan pembangunan yang positif, bahkan juga peluang – peluang kerja sama dan investasi di Kota Medan”, kata Ikwan.

Menurut Ikhwan, Dibidang Jasa, Perdagangan, Keuangan serta Industri, kami sangat Concern terhadap era masyarakat ekonomi Asean yang sudah dilaksanakan. untuk itu seluruh elemen pembentuk daya saing kota terus kami gali dan kami tingkatkan kualitasnya, mulai dari SDM, sertifikasi produk unggulan daerah sampai regulasi perizinan dan investasi dipermudah dan dipercepat dengan basis pelayanan publik yang baik.

“Sebagai Kota Multikultural, Medan juga disebut sebagai miniaturnya Indonesia, tentu ini menjadi modal sosial yang besar dalam membentuk karakter warga masyarakat yang terbuka, hidup berdampingan satu sama lainnya secara harmonis. Artinya kemajemukan masyarakat Kota Medan tentunya sangat baik untuk berinvestasi di kota ini”, Jelas Ikwan.

Diakhir Sambutannya, Ikwan menjelaskan hanya ada dua cita rasa makanan di Kota Medan yakni Enak dan enak sekali. “Selamat menikmati kunjungan di Kota Medan mari kita berdiskusi dan saling tukar informasi yang bermanfaat bagi pembangunan Kota.

Ketua rombongan Junior Chamber Internasional (JCI) Senator Asean, Parlidungan Purba yang hadir dengan Presiden JCI Senator Asean Mr George Chou, bersama 50 Delegasi, mengungkapkan JCI merupakan Organisasi kepemimpinan dunia yang ada diseluruh dunia.

di Organisasi ini kami diajari globalisasi, network, kepemimpinan, kepedulian sosial dan lingkungan hidup. Organisasi ini untuk umur dibawah 40 tahun, karena kami sudah diatas 40 tahun makanya dinamakan senator.

“organisasi ini merupakan dulunya dibawa ke indonesia melalui organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), artinya Junior Chamber Internasional Senator bisa dikatakan HIPMI Internasional, yang terkhusus untuk negara di Asean. kami melakukan pertemuan dalam empat bulan sekali dengan berpindah pindah negara, sebelumnya dilakukan pertemuan di Negara Myanmar”, kata Parlindungan Purba.

Dijelaskan Parlindungan da,lam Pertemuan ini kami membahas isu global dan saling bertukar pikiran untuk pembangunan masing – masing negara. Pertemuan Internasional ini baru pertama kalinya digelar di Kota Medan, dan mereka tertarik dengan banyaknya peluang investasi di Sumut khususnya Kota Medan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan yang telah menjamu makan malam para delegasi JCI Senator Asean. Semoga pertemuan kami ini membawa dampak positif pembangunan kota khususnya investasi”, jelas Parlindungan Purba yang merupakan Anggota DPD RI.

Selanjutnya Walikota Medan diwakili Asisten Umum menyematkan Ulos kepada Presiden JCI Senator Asean Mr George Chou dan Perwakilan dari masing – masing negara yang tergabung dalam JCI Senator Asean. Kemudian Presiden JCI Senator Asean memberikan Cenderamata kepada Pemko Medan sebagai ungkapan terima kasih. ( zili )