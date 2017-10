Neraca Perdagangan Juli Desifit US$ 0,27 Miliar

JAKARTA ( Berita ) : Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia Juli 2017 mengalami defisit US$ 0,27 miliar. Hal ini disebabkan nilai total ekspor Indonesia Juli 2017 sebesar US$ 13,62 miliar, sedangkan total impor US$ 13,89 miliar.

“Defisit tipis, alasannya karena ekspor migas terjadi mengalami defisit jauh US$ 604 juta, sementara surplus non migas sedikit tercatat US$ 332,9 juta,” ungkap Kepala BPS Suhariyanto, di Jakarta, Selasa (15/8).

Dijelaskan, bahwa kenai-kan impor bahan baku danbarang modal memang agak luar biasa. Tercatat impor barang modal meningkat 62,57% (month to month) menjadi US$ 2,36 miliar.

Sedangkan impor bahan baku/penolong meningkat 40,79% (month to month) menjadi US$ 10,43 miliar. Total nilai impor Juli 2017 mencapai US$ 13,89 miliar atau naik 39% dibandingkan Juni 2017.

Berdasarkan golongan barang HS2 Digit, impor non migas yang meningkat utamanya adalah mesin dan peralatan mekanik US$ 618,1 juta dan kendaraan dan bagiannya US$ 522,9 juta.

Untuk impor barang kon-sumsi tercatat menurun 3,15% menjadi US$ 1,09 miliar, seperti impor golongan buah-buahan yang menurun menjadi US$ 61,2 juta dan sayuran US$ 96,1 juta.

“Berdasarkan asal Negara impor ketergantungan kita pada Cina sangat besar mencapai 25,84% dan akan berpengaruh ke neraca perdagangan,” tuturnya.Dari sisi ekspor, non migas masih mendominasi hingga 91,37%, terdiri dari sector industri pengolahan 75,18%, tambang 13,84%, dan pertanian 2,35%.

Untuk sektor non migas pertanian naik 19,79% (monthto month) menjadi US$ 0,32 miliar, industri pengolahan naik 20,22% (month to month) menjadi US$ 10,24 miliar, dan pertambangan lainnya naik 17,88% jadi US$ 1,88 miliar.

Sedangkan sektor migas menyumbang 8,63% dari total ekspor, dengan total nilai US$ 1,17 miliar atau menurun 7,79% (month to month). Untuk negara pangsa ekspor utama Indonesia adalah Cina menyumbang 12,65%, AS11,51%, dan Jepang 9,46%. “Kami melihat sudah ada perluasan pangsa ekspor ke tujuan non tradisional, walaupun nilainya masih kecil, seperti Turki naik hampir 100%,”urai Suhariyanto.

Berdasarkan provinsi asal barang, ekspor utama Indonesia berasal dari Jawa Barat 17,34%, Jawa Timur 10,99%, dan Kalimantan Timur 10,44%. Suhariyanto menuturkan, surplus neraca perdagangan Januari hingga Juli 2017 sebesar US$ 7,39 miliar. Seperti diketahui, Juni 2017 neraca perdagangan mengalami surplus US$ 1,63 miliar. Adapun total ekspor Indonesia Juni 2017 sebesar US$ 11,64 miliar,sementara total impor US$10,01 miliar. (WSP/J03/I)