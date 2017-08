Warga AS Khawatir Perang Dengan Korut Meletus

NEW YORK, AS ( Berita ) : Perang retorika yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan Korea Utara membuat mayoritas warga AS khawatir bahwa perang sesungguhnya akan meletus.

Survei yang diselenggarakan oleh CBS, seperti dilaporkan laman Politico, Selasa (8/8) menunjukan 72 persen warga AS yang merasa khawatir. Hanya 26 persen yang percaya krisis ini dapat terselesaikan tanpa masalah berarti.

Sementara, 60 persen responden juga menjawab masih optimistis ancaman perang dapat segera ditangani. Lalu, 29 persen menyatakan solusi militer harus diambil sekarang juga, sedangkan sisanya sebanyak tujuh persen tidak khawatir sama sekali. Hanya 10 persen responden Partai Demokrat, dan 31 persen pemilih independen yang percaya akan kemampuan Presiden Donald Trump.

Sebaliknya responden dari Partai Republik dengan mayoritas yaitu 76 persen masih yakin akan kemampuan Trump. Hubungan antara Korea Utara dan AS semakin memanas setelah dilaporkan Korut tidak akan segan-segan menyerang Guam yang merupakan pangkalan militerAS.

Ancaman negeri yang dipimpin Kim Jong Un ini sebagai balasan atas retorika keras Presiden Donald Trump yang mengatakan akan menjadikan Pyongyang sebagai lautan api jika negeri itu terus mengancam.

Survei ini diselenggarakan dengan menggunakan telepon dari rentang 3-6 Agustus, dengan dengan jumlah responden 1.111 dan margin of error sekitar empat persen.

Nuklir mini

Sementara itu, kantor berita AS, Selasa, mengabarkan bahwa Korut telah menghasilkan sebuah hulu ledak nuklir yang cukup kecil untuk dimasukkan dalam peluru kendali.

Hal itu menandai sebuah perkembangan besar yang pasti akan mengobarkan ketegangan. Tonggak sejarah tersebut muncul saat atensi global terus meningkat seiring dengan laju percepatan program senjata nuklir Korut.

Jepang menyebut langkah-langkah baru tersebut sebagai tingkat ancaman baru. Washington Post mengutip beberapa bagian dari sebuah analisis Badan Intelijen Pertahanan yang mengatakan,Korut diyakini memiliki senjata nuklir dalam rudal balistik, termasuk rudal balistik antar benua.

Pentagon tidak segera menanggapi kabar ini, namun Washington Post mengatakan, kesimpulan tersebuttelah diverifikasi oleh dua pejabat AS yang mengetahui analisis tersebut. Sementara, CNN pun mengaku telah mengkonfirmasi laporan tersebut. Washington Post menyebut, tidak diketahui apakah Korut telah berhasil menguji desain hulu ledak yang lebih kecil. Namun,tahun lalu Korut mengklaim telah melakukannya. (WSP/pl/wp/And)