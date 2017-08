Pebalap AHRT Siap Suguhkan Balapan Seru

Honda siap menyuguhkan balapan seru dengan menurunkan empat pebalap AHRT di ajang ARRC di Sentul International Circuit, Jawa Barat, 12 -13 Agustus 2017. ( Repro/ WSP/ist )

*ARRC Sentul 2017

MEDAN ( Berita ) : PT Astra Honda Motor (AHM) siap menyuguhkan balapan seru dengan menurunkan empat pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) di ajang Asia Road Race Championship (ARRC) di Sentul International Circuit, Jawa Barat, 12 -13 Agustus 2017.

Para pebalap binaan Honda ini berlatih keras untuk dapat mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para penonton pecinta balap Tanah Air. Pebalap muda Gerry Salim, Rheza Danica Ahrens, dan Andi Gilang yang berkiprah di CEV Moto3 akan menggantikan Awhin Sanjaya berlaga di ARRC kelas Asia Production 250.

Sedangkan Dimas Ekky yang juga berkiprah di Moto2 European Championship siap tampil pada kelas supersport 600cc menggantikan Irfan Ardiansyah yang masih dalam tahap pemulihan cedera.

Tampilnya dua pebalap andal di arena ARRC diyakini akan menambah kekuatan AHRT dalam perjuangannya mengibarkan Merah Putih di arena balap bergengsi di Asia ini. Sebelumnya pada Kamis (3/8), Awhin Sanjaya yang tengah berlatih balapan di Sirkuit Sentul mengalami kecelakaan dan cedera pada kaki kirinya. Saat ini, Awhin menjalani perawat medis.

Pada gelaran balap bergengsi ARRC, pada seri sebelumnya di Suzuka, Jepang (3-4/6), Gerry Salim berhasil meraih juara pertama untuk ke-5 kalinya dari 6 race yang sudah dihelat di kelas Asian Production 250cc sehingga mengantarkannya menempati posisi pertama klasemenen dengan raihan 125 poin.

Hal ini memberikan motivasi bagi Gerry untuk tampil maksimal pada seri Sentul. Sedangkan Awhin Sanjaya berhasil finish di posisi ke-6 pada seri sebelumnya dan menempati posisi ke-6 klasemen dan Rheza Danica terjatuh di lap terakhir saat berebut podium juara dan harus puas finish ke-15.

General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM A Indraputra mengatakan menjadi tuan rumah adalah tantangan bagi tim AHRT untuk tampil maksimal dengan menurunkan tim terbaik. Gelaran balap bergengsi ARRC juga mengukuhkan All New Honda CBR250RR sebagai yang terbaik di kelasnya dengan meraih pucak klasemen sementara.

“Kami sebagai tuan rumah akan berusaha maksimal dengan menampilkan pebalap terbaik sehingga dapat memberikan podium untuk bangsa Indonesia. Di sisi lain, kami terus memantau perkembangan kompetensi para pebalap Tanah Air yang terjun di ajang balap tingkat international agar dapat meraih mimpi mereka tampil di MotoGP,” ujar Indraputra, Senin (7/8).

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut mengungkapkan kesempatan menggelar ajang Asia Road Race Championship (ARRC) di rumah sendiri menjadi kebanggaan tersendiri tidak hanya bagi Honda, namun bagi para pebalap AHRT.

“Menjadi tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri karena pebalap lebih mengenal karakteristik sirkuit. Tidak ketinggalan dukungan seluruh penonton Indonesia juga akan menjadi motivasi kuat para pebalap AHRT,” ujar Leo Wijaya.

Pada seri Asia Road Race Champions (ARRC) Sentul, AHM juga memberikan kesempatan kepada komunitas All New Honda CBR250RR untuk melakukan running lap di Sirkuit Sentul. Hal ini bertujuan memberikan pengalaman kepada pecinta All New Honda CBR250RR untuk mencoba kesempurnaan performa motor yang mengusung konsep ‘Total Control’ di sirkuit bertaraf internasional. (WSP/m42/B)