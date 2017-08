MM USU – RIEE Ajak Mahasiswa Ciptakan Wirausaha Berbasis Kearifan Lokal

* Gelar Seminar Nasional dan Call For Paper

MEDAN (Berita) : Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara (MM USU) akan menggelar “Seminar Nasional dan Call For Paper” bekerjasama dengan Roundtable Of Indonesian Entrepreneurship Educators (RIEE). Seminar nasional bertema “Encouraging Local Wisdom To Support Entreprenurial Capital” itu berlangsung selama dua hari, Rabu (9/8) dan Kamis (10/8).

“Kami menargetkan peserta dari kalangan dosen perguruan tinggi yang minat ekonomi kewirausahaan ataupun minat lainnya. Selain itu juga mahasiswa S2 dan S1 serta pemerhati bidang kewirausahaan,” kata Ketua Pelaksana Findi Ruzika Audini Siregar dalam keterangannya, Sabtu (5/8).

Findi Ruzika berbicara didampingi Wakil Ketua Pelaksana Abdul Haris Harahap, Sekretaris Dian Pebriyani, Wakil Sekretaris Ade Wayne, dan Bendahara Fitri Medina. Dijelaskannya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengangkat kearifan lokal dipastikan dapat membuat masyarakat Indonesia mampu bersaing di era pasar global.

Menurutnya dengan hadirnya banyak entrepreneur dapat meningkatkan skala ekonomi negara, mengurangi kemiskinan, bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya daya saing investor serta mampu memeperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. “Dengan demikian Indonesia mampu bersaing dengan negara lain,” ujarnya.

Untuk menciptakan entrepreneur berbasis kearifan lokal, kata dia, perlu adanya model pembelajaran yang mampu menarik minat mahasiswa untuk membuka usaha. Model pembelajaran yang tepat yakni berbasis kearifan lokal yaitu merupakan hal yang mudah untuk diamati setiap hari.

“Masyarakat juga bisa menilai sejauh mana kearifan lokal berpengaruh pada daerahnya. Ini membuat mahasiswa bisa mendapatkan inspirasi membuka usaha yang dilakukan dengan menggali dan mengembangkan kearifan serta potensi produk-produk unggulan lokal sehingga mampu menarik minat masyarakat,” paparnya.

Disebutkannya, kegiatan hari pertama pada Rabu (9/8) akan dibagi dalam dua sesi yaitu seminar nasional dan konferensi, dimulai pukul 08.00 – 12.00 Wib di Aula Fakulas Farmasi USU. Kemudian, pada hari yang sama pukul 13.30 – 17.00 Wib digelar konferensi di Fakultas Farmasi USU. Kegiatan hari kedua, Kamis (10/8) akan diisi dengan company visit yang dikemas dalam bentuk city tour.

Seminar ini akan menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Bupati Pakpak Bharat Dr Remigo Yolanda Berutu M. Fin,MBA, Direktur Utama Bank Sumut Edie Rizliyanto SE MM, Production Manager & Sales Development Medan Napoleon Win Julian Arlotie SE.

Sedangkan Steering Committee pada kegiatan ini terdiri dari Prof Dr Robert Sibarani MS, Prof Dr Dwi Suryanto M.Sc, Prof Dr Suwardi Lubis MS, Dr Khaira Amalia F SE Ak MBA, MAPPI (Cert), Dr Isfenti Sadalia SE ME, Yasmin Chairunisa Muchtar SP MBA, Inneke Qomariah SE MSi, Syafrizal Helmi Situmorang SE M.Si

Findi Ruzika menyebutkan, peserta dapat mendaftar melalui contact person 085275119122 (Sri Wahyuni) dan 081370939208 atas nama Nidya Diani. (aje)