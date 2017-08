Sumut Raih Devisa 4,481 Miliar Dolar AS Dari Ekspor

MEDAN (Berita): Sumatera Utara mampu meraih devisa Rp4,481 miliar dolar AS dari ekspor yang berlangsung Januari-Juni 2017, jumlah itu naik 2441 persen dibanding posisi sama tahun 2016 sebesar 3,602 miliar dolar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Syech Suhaimi mengatakan hal iitu kepada wartawan di kantornya Kamis (3/8). “Ekspor sektor industri dan pertanian paling banyak,” kata Suhaimi.

Ia menyebut ekspor sektor industri mencapai 3,464 miliar dolar AS, disusul sektor pertanian 1,016 miliar dolar AS. Sisanya dari pertambangan dan penggalian 382.000 mdolar AS, minyak dan gas 1.000 dolar AS dan lainnya 903.000 dolar AS.

Diakuinya nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumut pada Juni 2017 mengalami penurunan 17,99 persen dibandingkan Mei 2017 yaitu dari 770,81 juta dolar AS menjadi 632,13 juta dolar AS. Dengan demikian ekspor pada Juni turun 5,75 persen.

Suhaimi menambahkan nilai ekspor sektor industri pada Juni 2017 yang mengalami penurunan terbesar yaitu 94,76 juta dolar AS (-16,02 persen) diikuti sektor pertanian turun sebesar 43,57 juta dolar AS (-24,35 persen), sektor lainnya juga turun 304.000 dolar AS (-100 persen dan sektor petambangan dan penggalian turun 50.000 dolar AS (-40,32 persen).

Pada ekspor Januari-Juni 2017, katanya, kontribusi sektor industri sebesar 77,30 persen, pertanian 22,67 persen dan sektor lainnua 0,02 persen serta sektor pertambangan dan penggalian 0,01 persen. “Ekspor 10 golongan bartang Sumut pada Juni 2017 terhadap Mei 2017 semuanya mengalami penurunan,” jelas Suhaimi.

Komoditi yang mengalami penurunan terbesar adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar 72,22 jutad olar AS (-22,70 persen) diikuti karet dan barang dari karet (HS 40) sebesar 14,48 juta dolar AS (-25,97 persen), buah-buahan (HS 08) sebesar 8,27 dolar AS (-31,61 persen), bahan kimia organik (HS 29) sebesar 6,71 juta dolar AS (-18,28 persen), ikan dan udang (HS 03) sebesar 5,50 juta dolar AS (-20,42 persen) dan kopi, teh, rempah-rempah (HS 09) sebesar 5,45 juta dolar AS (-12,82 persen). “Golongan barang lainnya turun di bawah 5 juta dolar AS,” kata Suhaimi.

Namun pada Januari-Juni 2017 dibandingkan periode sama tahun 2016, komoditi lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), karet dan barang dan barang dari karet (HS 40) dan berbagai produk kimia (HS 38) mengalami kenaikan ekspor yaitu masing-masing sebesar 364,19 juta dolar AS (25,20 persen), 316,28 jutas dolar AS (65,53 persen) dan 137,25 juta dolar AS (53,02 persen). “Sepanjang Juni 2017, sekira 35,22 persen barang ekspor dari Sumut dipasarkan ke kawasan Asia di luar ASEAN,” jelasnya.

Pangsa pasar ekspor terbesar Sumut adalah Amerika Serikat 71,28 juta dolar AS, India 66,65 juta dolar AS dan Jepang 55,90 juta dolar AS. Negara utama lainnya yang juga mempunyai pangsa ekspor besar bagi Sumut yaitu Tiongkok 46,0p3 jutad dolar AS dan Pakistan 16,63 juta dolar AS. Negara utama lainnya yaitu Rusia dengan nilai ekspor 27,18 juta dolar AS, Kamboja 22,83 juta dolar AS, Mesir 16,30 juta dolar AS, Belanda 14,60 juta dolar AS dan Spanyol 9,74 juta dolar AS.

Selama Juni 2017, ada tiga negara tujuan utama yang mengalami peningkatan nilai ekspor yakni ekspor ke negata Rusia sebesar 13,32 juta dolar AS (94,71 persen), diikuti Jepang 10,60 juta dolar AS (23,40 persen) dan Mesir 5,07 juta dolar AS (45,16 persen).

Namun negara yang mengalami penurunan nilai ekspor adalah Amerika Serikat 38,69 juta dolar AS (-35,18 persen) diikuti ekspor ke India 16,41 juta dolar AS (-19,75 persen), Tiongkok 16,29 juta dolar AS (-26,14 persen), Spanyol 11,45 juta dolar AS (-54,02 persen), Belanda 7,60 juta dolar AS (-34,24 persen), Kamboja 3,60 juta (-13,62 persen) dan Pakistan 1,36 juta dolar AS (-7,55 peren). Secara keseluruhan pada Juni 2017, ekspor kesepuluh neara tujuan utama mengalami penurunan sebesar 16,08 persen dibanding bulan Mei 2017. (wie)