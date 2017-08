Bakamla RI Siap Halau Selundupan Narkoba Melalui Laut

JAKARTA (Berita) Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla RI siap menghalau selundupan narkoba melalui jalur laut.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Operasi Udara Maritim Bakamla RI Marsma TNI Demitrius Widiantoro, M.BA . dalam kesempatan wawancara live di program “Apa Kabar Indonesia Pagi”, TV One. Wawancara dilakukan di studio TV One Epicentrum Walk, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2017).