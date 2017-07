Kecaman PadaI srael Mengalir…

JAKARTA ( Berita ) : Pemerintah negara-negara di dunia telah menyatakankeprihatinan dengan meminta Israel dan Yordania untuk melakukan upaya meredakan ketegangan. Dilansir Al-Jazeera, berikut pernyataan dari berbagai negara.

Indonesia melontarkan kecaman atas langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses masuk ke Kompleks Al-Aqsa untuk umat Muslim melakukan ibadah. Selain itu, pemerintah Indonesia meminta Israel segera memulihkan stabilitas dan keamanan di Kompleks Al-Aqsa.

Indonesia juga mengajak semua pihak untuk menahan diri, agar situasi tidak memburuk.“Indonesia mendesak Israel untuk tidak mengubah status quo kompleks Al-Aqsa agar Masjid Al-Aqsa dan the Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat Muslim,” sebut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (21/7).

Disebutkan pula, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pembicaran via telepon dengan Menlu Yordania, untuk membahas situasi terkini di Masjid Al-Aqsa.“Setiap pembatasan terhadap muslim yang memasuki masjid Al-Aqsa tidak dapat diterima.

Perlindungan karakter Islam dan kesucian al-Quds (Yerusalem) dan al-Haram al-Sharif (Kompleks Masjid Al Aqsa) penting bagi seluruh Muslim,” kata Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Lebanon Michel Aoun mengecam agresi Israel yang berulang-ulang terhadap kesucian masjid Al-Aqsa dan penutupan pintu masjid terhadap jamaah yang ingin menunaikan shalat.

“Tindakan Israel yang berulang adalah bagian dari skema untuk menargetkan situs suci, setelah perampasan tanah dan upaya untuk terus mengubah status geografis dan demografis di Yerusalem,” kata Aoun.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan ketegangan di sekitar kompleks tersebut. “AS menyerukan kepada Israel dan Yordania untuk melakukan upaya dengan itikad baik untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang menjamin keamanan publik dan mempertahankan status quo,” dituliskan melalui rilis pers.

“Kami menyerukan Israel dan Yordania bekerja sama dan melakukan semua upaya untuk menemukan solusi yang menjamin keamanan, menghormati kesucian situs dan mempertahankan status quo,” kata Jubir untuk Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini, Maja Kocijancic.

Selain pihak-pihak tersebut, beberapa negara lainnya juga turut menyuarakan kecaman serta keprihatinan, antara lain Yordania, Mesir, Arab Saudi dan Afrika Selatan.(WSP/Aljazera/ant/mdk/and/J)