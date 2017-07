Pengurus HTI Sumut dan Fraksi DPRD Sumut berfoto bersama usai menyampaikan sikap di Ruang Fraksi PKS Sumut,Rabu (19/7). (Repro/ WSP/Mursal AI/C )

MEDAN ( Berita ) : Pemerintah dinilai otoriter dengan mencabut SK badan hukum Hizbut Tahri rIndonesia (HTI). Bahkan, pencabutan SK badan hukum HTI itu pun melanggar Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas, yang saat ini mendapat penolakan oleh banyak pihak.

Ketua HTI Sumut Irwan Said Batubara mengatakan, dengan dicabutnya SK badan hokum HTI, maka Pemerintah telah menyalahi apa yang ada didalam Perppu tersebut. Dalam pasal 62 di Perppu No 2 tahun 2017 ini, pencabutan SK itu ada mekanismenya, di antaranya mengumumkan terlebih dulu baru memberikan surat peringatan (SP) kepada HTI.

“Sampai saat ini kami belum pernah mendapat SP 1,” katanya usai audiensi dan menyampaikan sikap HTI Sumut ke Fraksi PKS DPRD Sumut, Rabu (19/7). Dalam audiensi tersebut pengurus HTI Sumut diterima oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar, Ketua DPD PKS Sumut M Hafez dan anggota Ikrimah Hamidy, Syamsul Qadri dan lainnya.

Pencabutan SK badan hukum HTI, dia menilai karena HTI sangat konsern terhadap jalannya pemerintahan yang menggunakan sistem sekulerisme, liberalisme dan imperialisme.

“Kami berharap Perppu ini ditolak oleh DPR RI karena bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Perppu ini tidak semata-mata menyangkut HTI tetapi ormas lain. Ini berdampak pada kestabilan bangsa dan mengarah hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Begitupun, lanjutnya, HTI tetap membangun konsolidasi dan soliditas serta keyakinan tentang yang namanya dakwah pasti menemukan hambatan dan tantangan. Untuk itu HTI membangun sikap sabar dan tawakal. “Kami juga akan membangun dukungan secara massif dari para tokoh di masyarakat,” ujarnya.

Dia juga meminta kepada warga HTI untuk tidak melakukan tindakan yang bisa berdampak negatif pasca dicabutnya SK badan hukum tersebut. “ Kami sudah mempersiapkan seribu advokat di bawah naungan Pak Yusril Ihza Mahendra, ini bukan hanya melindungi lembaga tapi juga anggota HTI,” tambahnya.

Zulfikar mengatakan, sikap Fraksi PKS sudah jelas menolak Perppu. Dengan Perppu pemerintah menjadi arogan dan Negara hukum menjadi negara penguasa. “Semua dilakukan kehendak penguasa, bukan berdasarkan hukum. Kami akan sampaikan aspirasi HTI kepada perwakilan kami di DPR RI,” ujarnya.

Ikrimah Hamidy menyebutkan, terbitnya Perppu ini bentuk otoriter dari pemerintah, bahkan lebih otoriter dari zaman orde baru. “Kami sarankan HTI bersama Ormas Islam lainnya membangun satu aliansi untuk menolak Perppu.

Sifat kegentingan pada Perppu Ormas tidak beralasan kecuali persoalan narkoba yang seharusnya dibuat Perppu. Jelas Panglima TNI bilang Indonesia darurat narkoba,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini 207 kursi DPR RI dari empat fraksi sudah setuju hadirnya Perppu ini sedangkan yang menolak secara tegas 113 kursi dari fraksi PKS dan Gerindra. “Ini tugas berat kita semua termasuk kami untuk meyakinkan kawan-kawan di DPR RI untuk menolak Perppu tersebut,” tambahnya. (WSP/h02/Crds/K)