Ancaman Terhadap Warga Muslim Di AS Sangat Serius

MEDAN ( Berita ) : Pengamat Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Suhaidi, menilai ancaman terhadap warga muslim di Amerika Serikat, sangat serius. Karena itu berharap dunia internasional, terutama negara-negara Islam, harus bersatu menentang upaya sistematis yang mengancam warga muslim di AS.

“Dunia internasional tak boleh diam, khususnya negara-negara Islam dan organisasi negara Islam dunia, tak terkecuali lembaga Hak Azasi Manusia,”kata Prof Suhaidi, kepada Wartawan, Rabu (19/7).

Dia menanggapi meningkatnya ancaman terhadap warga Muslim AS dibawah kepemimpinan Donald Trump. Diberitakan sebelumnya,kehidupan umat Islam di AS terusik ketika Donald Trump, terpilih menjadi presiden.

Menurut hail statistik, usai Trump mengemban jabatan presiden ,tidak kejahatan karena kebencian terhadap Islam meningkat. Tindakan kejahatan dengan alasan benci terhadap Islam di AS melonjak hingga 91 persen pada paruh pertama 2017, jika dibandingkan pada tahun lalu.

Menanggapi hal ini, Prof.Suhaidi, mengatakan protes secara diplomatik diperlukan untuk menekan secara politik atas tindakan pemerintahan AS terhadap pelanggaran HAM yang dialami warga Muslim AS.

Disamping itu, sarannya,diperlukan usaha bersama negara-negara Islam dan umat Islam dunia mengambil tindakan nyata. Paling sederhana seperti misalnya pemboikotan produk AS.

Dia mengatakan, reaksi dunia internasional sangat dibutuhkan oleh warga muslim yang semakin terancam dibawah kepemimpinan Donald Trump, yang terkesan mendiskriminasi warga muslim AS. “Ini persoalan serius.

Warga muslim AS butuh perlindungan dari dunia internasiona,” kata Suhaidi.Dia mengingatkan, agar dunia internasional tidak boleh tutup mata melihat nasib saudara-saudaranya warga muslim di AS semakin terancam. “Kelompok HAM harus memperingatkan tentang tumbuhnya kekerasan terhadap Muslim dan retorika Islamofobia yang intens di AS,” sebutnya.

Menurutnya, persoalan ini merupakan ancaman dan keprihatinan yang serius. Kata Suhaidi, ini bukan ancaman normal. Kebijakan anti-muslim yang berkembang di AS harus dilawan dan dihentikan, karena semua warga negara memiliki hak yang sama.

“Pemerintah AS tidak boleh memberikan lisensi kepada orang-orang untuk mengancam atau menyerang warga muslim AS,” tukasnya. Kata Suhaidi, duni internasional sudah sepakat agar tetap menghormati, toleran,dan saling menerima. Kesempakatan ini jangan dirusak.

AS yang dikenal sangat menjunjung tinggi HAM, harus membuktikannya kepada dunia,bahawa itu bukan semboyan semata.“Terancamnya warga muslim di AS bukti, slogan HAM di AS mulai terkoyak dengan kebijakan yang tidak toleran dengan warga minoritas.

Karena itu, dunia internasional harus terus beraksi dengan berbagai cara agar warga muslim di AS terlindungi,’’ sebut Suhaidi. Dia mengatakan, kejahatan kebencian (hate crime) yang dipicu oleh Islamfobia yang melanda warga muslim AS harus dihentikan. “Jangan ada lagi,kejahatan kebencian yang bernada rasis . Warga muslim di AS harus dilindungi dari ancaman serangan Islamofobia, “ demikian Prof. Suhaidi. (WSP/m49/I)