Puas Hasil Modifikasi All New Honda CBR250RR

Hasil modifikasi motorsupersport All New Honda CBR250RR mengaspal untuk kali pertama dengan menjelajah berbagai destinasi bersejarah dan wisata di Yogyakarta. ( Repro/ WSP/ist)

MEDAN ( Berita ) : Proyek modifikasi All New Honda CBR250RR dalam Honda Dream Ride Project berhasil dituntaskan para modifikator berbakat pemenang Honda Modif Contect (HMC) 2016. Puncaknya, hasil karya selama 3 bulan ini mengaspal untuk pertamakalinya menjelajah berbagai destinasi bersejarah dan wisata di Yogyakarta pada 9-10 Juli 2017.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda wilayah Sumatera Utara, turut mengapresiasi proyek modifikasi All New Honda CBR250RR tersebut. Program Honda Dream Ride Project itu berhasil dituntaskan para modifikator berbakat pemenang Honda Modif Contect (HMC) 2016.

“Dengan semangat Satu Hati, tentunya Honda terus berusaha melahirkan modifikator berbakat sekaligus menginspirasi modifikator lain dalam menuangkan kreativitasnya melalui modifikasi sepeda motor di Tanah Air,” ujar Leo Wijaya di Medan, Rabu (12/7).

Proyek khusus ini memberi kesempatan bagi modifikator berbakat Tanah Air mewujudkan impian memodifikasi motorsupersport All New Honda CBR250RR dengan bimbingan dan supervisi mentor pilihan.

Karya modifikasi yang dihasilkan tidak hanya mementingkan sisi desain, tetapi juga keamanan saat dikendarai. Performa modifikasi All New Honda CBR250RR yang tetap mumpuni ini dibuktikan dalam kegiatan fun touring selama 2 hari mengunjungi tempat bersejarah di Yogyakarta seperti Tugu Yogyakarta, hingga berbagai kawasan wisata pantai seperti Pantai Depok dan Pantai Baru dengan total jarak sekitar 500 km.

Gelaran Honda Dream Ride Project diikuti tiga modifikator berbakat HMC 2016, yaitu Yuwono Djati sebagai pemenang kelas Cub & Sport National, Peterson Rivai sebagai pemenang Matic National, dan Budi Setiawan sebagai pemenang Free For All National.

Dalam pengembangan karya modifikasi All New Honda CBR250RR, modifikator Yuwono Djati dibimbing mentor tim ahli dari Honda Motorcycle Research and Development Center yang didatangkan dari Jepang bersama tim Product Development AHM. Pemenang HMC 2016 lainnya, Budi Setiawan dibimbing International Custom Builder Kaichiro Kurosu. Modifikator Peterson Rivai dibimbing wartawan senior Tabloid Motorplus.

“Desain para peserta sangat menarik dan mempertimbangkan unsur safety. Honda Dream Ride Project ini berperan sekali mempertajam kemampuan modifikasi para juara HMC dan menantang mereka untuk bekerja keras mewujudkan proyek sesuai impian mereka,” ucap Kaichiro Kurosu yang menjadi salah satu mentor.

Masing-masing modifikator berbakat ini akan memodifikasi All New Honda CBR250RR dalam periode 3 bulan dengan konsep modifikasi yang berbeda-beda, yaitu Neo Café Racer untuk karya Yuwono Djati, Future Sport Bike untuk karya Peterson Rivai, dan Neo Scrambler untuk karya Budi Setiawan.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM A Indraputra mengatakan puncak dari Honda Dream Ride Project ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam mengembangkan kreativitas anak muda di dunia modifikasi tanpa mengurangi aspek keselamatan berkendara.

“Kami sangat bangga dengan para modifikator andal pemenang HMC 2016 yang menghasilkan karya modifikasi berkelas dari motor supersport All New Honda CBR250RR,” ujar Indra. (WSP/m42/B)