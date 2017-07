IHSG Ditutup Naik 10,91 Poin

Jakarta ( Berita ) : Pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia, Kamis, melanjutkan kenaikan sebesar 10,91 poin seiring dengan keyakinan investor terhadap fundamental ekonomi nasional yang kuat.

IHSG BEI ditutup naik 10,91 poin atau 0,18 persen menjadi 5.830,04 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 1,99 poin (0,20 persen) menjadi 978,17 poin.

“IHSG mempertahankan pola pergerakannya di area positif seiring dengan fundamental perekonomian nasional yang relatif kondusif,” kata Analis Indosurya Mandiri Sekuritas, William Surya Wijaya di Jakarta, Kamis [13/7].

Ia menambahkan bahwa terjaganya fundamental ekonomi nasional memberi harapan postif bagi kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia untuk periode semester pertama akan mencatatkan hasil positif. Situasi itu, mendorong investor untuk melakukan akumulasi saham. “Sikap investor itu menjadi sentimen penopang pergerakan IHSG,” katanya.

Ia menambahkan bahwa harga komoditas dunia yang relatif stabil juga turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola gerak IHSG dalam rentang jangka pendek-menengah ini. Terpantau, harga minyak mentah dunia jenis WTI sore ini berada di level 45,17 dolar AS per barel sementara Brent crude berada di level 47,37 dolar AS per barel.

Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan pada hari ini sebanyak 261.785 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 5,995 miliar lembar saham senilai Rp5,735 triliun. Sebanyak 161 saham naik, 161 saham menurun, dan 123 saham tidak bergerak nilainya atau stagnan.

Bursa regional, di antaranya indeks bursa Nikkei naik 1 43 poin (0,01 persen) ke 20.099,81, indeks Hang Seng menguat 302,53 poin (1,16 persen) ke 26.346,17, dan Straits Times menguat 26,76 poin (1,16 persen) ke posisi 3.235,67. (ant)