RAPBN 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka Ditargetkan 5,0-5,3 Persen

JAKARTA ( Berita ) : Dalam Rancangan APBN 2018 yang telah disetujui DPR disampaikan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 5,0-5,3 persen. Dalam APBN 2017, tingkat pengangguran terbuka dipatok sebesar 5,6 persen.

“Tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 9,5-10 persen atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5 persen,” kata Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin saat menyaampaikan target pembangunan pada 2018 dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (11/7). Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan pada 2018 sangat dipengaruhi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan perluasan kesempatan kerja.

Adapun gini ratio dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan sebesar 0,38 dan 71,5. Pada 2017, gini ratio dan IPM dipatok 0,39 dan 70,1. “Karena itu tema Rencana Kerja Pemerintah 2018 adalah ‘Memacu Investasi dan infrastuktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,” ujar Aziz.

Penurunan jumlah penganggur pun, menurut Aziz, diharapkan akan membawa implikasi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin.“Sehingga tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,5-10 persen,” tuturnya.

Dalam RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,2-5,6 persen dengan laju inflasi sebesar 2,5-4,5 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok sekitar Rp 13.300-13.500.

Sementara suku bunga SPN tiga bulan sebesar 4,8-5,6 persen. Harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2018 ditetapkan sebesar US$ 45-55 per barel. Sedangkan lifting minyak bumi ditargetkan 771-815 ribu barel per hari dan lifting gas bumi dipatok 1.194 – 1.235 ribu barel setara minyak per hari.

Pada 6 Juni lalu, Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah. Dalam rapat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan ditopang oleh perbaikan ekspor dan pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi.

Menkeu menegaskan, tahun depan sector pertanian diprediksi tumbuh 3,6-4 persen. Pertumbuhan sektor pertambangan diproyeksikan mencapai 1,4-1,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan tahun depan diprediksi dapat mencapai 11-13 persen. ( WSP/J03/B)