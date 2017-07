Bupati Langkat Bantu Calhaj Rp123 Juta

Langkat, Sumut ( Berita ) : Bupati Langkat Ngogesa Sitepu akan memberikan bantuan sebanyak Rp123 juta untuk 376 calon jamaah haji asal daerah itu saat pemberangkatan dari Asrama Haji Medan.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Penyelenggara Ibadah Haji Langkat Haji Tengku Darmansah di Stabat, Rabu [12/7] , saat penutupan manasik haji di pendopo rumah dinas Bupati. “Bantuan yang diberikan tersebut merupakan uang pribadi dari Bupati yang akan disalurkan kepada para jamaah nantinya ketika hendak berangkat dan bantuan ini sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Bantuan dari Bupati Langkat Ngogesa Sitepu itu merupakan uang saku untuk 325 jamaah sebesar Rp300 per orang, untuk sembilan ketua rombongan sebanyak Rp500.000 per orang, untuk 35 ketua regu 35 Rp400.000 per orang.

Kemudian, masing-masing sebesar Rp1 juta untuk dua orang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan lima petugas haji. Selain itu, ada juga bantuan yang akan diberikan berupa cinderamata dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan bantuan dari lainnya juga merupakan cinderamata.

Ia mengatakan, calon jamaah haji asal Langkat itu nantinya terdiri dari sembilan rombongan yang terdiri dari 35 regu. Setiap rombongan terdiri dari 40-an calon jamaah haji. (ant )