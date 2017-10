Indonesia – Iran Sepakat Rampungkan Perundingan Dagang

Jakarta ( Berita ) : Indonesia dan Iran sepakat untuk menyelesaikan perundingan perdagangan Preferential Trade Agreement (II-PT) pada akhir 2017, dimana kesepakatan kerja sama tersebut akan memperluas akses dan diversifikasi produk ke pasar non tradisional.

Ketua Tim Perundingan Indonesia Iran PTA Made Ayu Marthini mengatakan bahwa dengan membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia dan Iran, diharapkan nilai perdagangan kedua negara bisa meningkat menjadi dua miliar dolar Amerika Serikat per tahun.

“Untuk memanfaatkan momentum pasca implementasi Joint Comprehensive Plant of Action (JCPOA), Indonesia dan Iran optimistis perundingan II-PTA dapat selesai akhir 2017,” kata Made, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin [10/7].

Indonesia dan Iran mengadakan perundingan perdagangan Preferential Trade Agreement (II-PTA), di Teheran, Iran, Minggu, (9/7). Pertemuan tersebut merupakan putaran ke-3 setelah sempat terhenti tahun 2015.

Dalam perundingan tersebut, kedua negara telah membahas draft text II-PTA, modalitas, dan request list guna memfasilitasi produk-produk apa saja yang akan diberikan preferensi untuk masuk ke masing-masing negara. Selain itu juga berupaya utuk mencapai kesamaan pandangan dan menghasilkan kerja sama yang dapat diimplementasikan. “Dengan begitu, para pelaku usaha baik dari Indonesia maupun Iran dapat memanfaatkan II-PTA ini secara maksimal,” ujar Made.

Kedua belah pihak berharap agar kedua negara dapat segera menentukan mekanisme pembayaran untuk memfasilitasi transaksi perdagangan. Sehingga nantinya para pelaku usaha mendapatkan keuntungan tidak hanya berupa penurunan tarif, tetapi juga pembebasan atau pengurangan biaya transaksi ketika II-PTA telah diimplementasikan.

II-PTA merupakan kesepakatan untuk menurunkan atau menghapus tingkat tarif pada sejumlah pos tarif yang menjadi kepentingan ekspor pihak mitra, dalam hal ini antara Indonesia dan Iran.

Dasar hukum pembentukan II-PTA ditandatangani pada tahun 2005 oleh Menteri Perdagangan kedua negara di Teheran, Iran. Pada tahun 2008, kedua negara sepakat untuk membentuk Trade Negotiating Committee (TNC) untuk menegosiasikan II-PTA. TNC pertama dilaksanakan pada tahun 2010, diikuti oleh TNC ke-2 tahun 2015 dan TNC ke-3 tahun 2017.

Nilai perdagangan Indonesia dan Iran pada periode Januari-Maret 2017 tercatat meningkat secara signifikan sebesar 457,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Sementara itu, total perdagangan antara kedua negara tahun 2016 sebesar 338,6 juta dolar AS, atau meningkat 23,99 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 273,1 juta dolar AS.

Berdasarkan data neraca perdagangan Kemendag antara Indonesia dan Iran periode 2012-2017, total perdagangan pada tahun 2012 sebesar 1,3 miliar dolar AS. Nilai tersebut turun pada tahun 2013 menjadi 568,4 juta dolar AS. Nilai perdagangan tersebut kembali turun pada 2014 menjadi 448,7 juta dolar AS dan mencapai titik terendahnya pada 2015. (ant )