Pasca Lebaran, Harga Pangan Normal

MEDAN (Berita): Setelah libur lebaran dan memasuki hari normal. Sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat masih berfluktuasi. Namun kecenderungan fluktuasi harga kebutuhan masyarakat memiliki kecenderungan turun.

Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin kepada Berita Kamis (6/7) sore mengatakan beberapa komoditas yang dipantau diantaranya adalah cabai merah yang mengalami penurunan di kisaran Rp10.000 per kg.

Di tingkat petani, harga cabe merah dijual dalam rentang Rp 2.500 per kg hingga Rp4.000 per kg. Harga daging yang sempat dijual pedagang hingga Rp140.000 per kg, namun saat ini sudah kembali normal Rp110.000-Rp120.000 per kg.

Harga bawang putih sejauh ini terpantau turun di kisaran Rp26.000 per kg hingga Rp27.000 per kg. Masih terbilang cukup murah dibandingkan dengan posisi terakhir sebelum lebaran yang bertengger di kisaran harga Rp42.000 per kg.

Harga bawang putih ini berpotensi menjadi penyumbang deflasi, karena harganya konsisten mengalami penurunan sejak sempat mencapai Rp50.000 dari pertengahan bulan lalu.

Harga telur ayam juga terpantau masih normal. Tidak mengalami fluktuasi yang signifikan dan cenderung bergerak dengan rentang yang stabil. Dan saya juga berharap harga telur ini tidak mengalami kenaikan setelah libur lebaran usai.

Harga bawang merah yang terpantau mengalami kenaikan dari posisi Rp24.000 per kg menjadi Rp30.000 per kg saat ini. Akan tetapi, sisi persediaan dan permintaan sejauh ini masih belum sepenuhnya menunjukan tingkat keseimbangan pasar yang normal. Disparitas harga masih terjadi di sejumlah pedagang dengan komoditas yang sama.

Ekspektasi terhadap harga cabai masih buruk dikarenakan sisi persediaan yang terus melimpah. Kondisi ini sangat mempengaruhi ekspektasi pembentukan harga ke depan nantinya. Jadi begini, disaat ada persediaan yang kian banyak, eskpektasi pedagang akan terus menggiring harga cabai kea rah yang lebih murah agar menghindari kerugian. (wie)