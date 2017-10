Inflasi Saat Lebaran Terkendali

MEDAN (Berita): Permintaan masyarakat yang meningkat terkait musiman puasa dan hari raya Idul Fitri kemarin ternyata mampu diimbangi dengan baiknya pasokan di pasaran. Kondisi itu tercermin pada inflasi lebaran 2017 yang terkendali, bahkan lebih rendah dari historisnya dalam tiga tahun terakhir.

Realisasi inflasi Sumatera Utara bulan Juni 2016 tercatat 0,26 persen (mtm) lebih rendah dari nasional 0,69 persen (mtm). Realisasi ini bahkan merupakan capaian inflasi lebaran terendah dalam 3 tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 0,58 persen (mtm). Hal itu disampaikan Deputi Kepala Bank Indonesia Sumut Harreis Meirizal di Medan, Kamis (6/7).

Harreis mengatakan, rendahnya capaian inflasi ini terutama didorong oleh baiknya pasokan pangan di pasaran sehingga mampu menjaga lonjakan tekanan inflasi volatile foods.

Sementara itu, tekanan inflasi inti dan administered prices relatif meningkat. Dengan kondisi ini, inflasi Sumatera Utara hingga Juni 2017 tercatat sebesar -0,43 year to date (ytd) dan secara tahunan sebesar 3,75 persen year on year (yoy).

Ia menjelaskan, primanya pasokan pangan terutama bumbu-bumbuan mampu mendorong rendahnya capaian inflasi volatile foods yang kembali tercatat deflasi dari -0,56 persen mounth to mounth (mtm) pada bulan lalu menjadi -1,09 persen (mtm). “Penurunan tekanan inflasi ini terutama didorong oleh rendahnya harga komoditas bumbu-bumbuan terutama cabai merah dan bawang putih,” kata Harreis.

Rata-rata harga cabai merah keriting di pasaran berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis hanya Rp14.600 per kg, terendah dibandingkan dengan harga cabai merah keriting di kawasan Sumatera maupun Indonesia yang rata-rata mencapai Rp27.550 per kg.

Penurunan tekanan inflasi juga terlihat pada kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya, terutama inflasi telur ayam kampung dari 0,18 persen (mtm) menjadi -1,52 persen (mtm) serta telur ayam ras dari 0,11 persen (mtm) menjadi -1,04 persen (mtm).

Preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi dan daging ayam ras dalam menyambut Idul Fitri menyebabkan permintaan akan komoditas telur relatif terjaga.

Sementara itu, imbuh Harreis Meirizal, tekanan inflasi administered prices meningkat terkait adanya penyesuaian tarif PDAM serta tarif listrik untuk migrasi golongan subsidi ke non subsidi. Inflasi administered prices meningkat dari 0,51 persen (mtm) menjadi 2,05 persen (mtm) sehingga secara tahunan menjadi 8,51 persen.

Di bulan Juni 2017, tarif air minum PAM meningkat secara signifikan yaitu dari 0 persen (mtm) menjadi 23,43 persen (mtm), sementara itu tarif listrik juga turut meningkat dari 1,25 persen (mtm) menjadi 5,64 persen (mtm).

Sementara itu, sumber tekanan inflasi dari tarif angkutan relatif rendah seiring dengan ketersediaan alternatif moda transportasi yang memadai. “Permintaan masyarakat masih cukup kuat sejalan dengan tingkat keyakinan konsumen yang terjaga,” katanya.

Kondisi tersebut tercermin pada peningkatan tekanan inflasi inti dari 0,09 persen (mtm) menjadi 0,25 persen (mtm) sehingga secara tahunan menjadi 3,63 persen,”sebutnya.

Harreis menambahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara secara konsisten akan terus menjalankan roadmap pengendalian inflasi ke depan untuk menjaga inflasi Sumatera Utara dapat diarahkan pada kisaran sasaran inflasi 4 persen±1 persen. (wie)