Bupati Lepas 750 Mahasiswa KKN UIN Sumut Di Langkat

Mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin M. Kes, MM saat melepas keberangkatan para mahasiswa UINSU ke berbagai tempat di Langkat yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Langkat , Rabu (5/7). ( Beritasore/Ist )

STABAT (Berita): Karena letak geografisnya yang strategis ditambah dengan respon positif dari masyarakatnya, Kabupaten Langkat kembali dijadikan tempat Kuliah kerja Nyata (KKN) bagi 750 orang mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera utara.

Sesampainya di Langkat, para mahasiswa disambut dengan baik oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang diwakili Sekda Langkat dr.H. Indra Salahudin M. Kes, MM melalui acara apel pelepasan bagi mahasiswa yang akan melakukan KKN yang berlangsung di halaman kantor Bupati Langkat , Rabu (5/7).

Sambutan dimaksud juga bagian dari dukungan Bupati Langkat untuk memotivasi dan melepas keberangkatan para mahasiswa UINSU untuk melakukan KKN di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Stabat, Binjai, Selesai, Secanggang, Hinai, Padang Tualang, Gebang dan Sawit Seberang.

Dalam pesannya, Bupati langkat mengatakan bahwa mahasiswa mempunyai 3 peran dalam kehidupan berbangsa saat ini, yakni agent of control, agent of social dan agent of society.

Karena itu, pemikiran dan aktivitas mahasiswa yang baik adalah hal yang baik bagi kemajuan bangsa, “Sebagai penerus Bangsa, teruslah belajar sehingga ketika diamanahkan Negara, para Mahasiswa sanggup dan mampu mengemban tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Ditambahkannya, setibanya di tempat KKN, para mahasiswa diharapkan dapat berbaur dengan masyarakat setempat sekaligus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penduduk sekitar, baik itu melalui dakwah maupun sosialisasi bahaya penyalahgunaan penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkoba khususnya bagi generasi muda, karena narkoba saat ini sudah merambah ke pedesaan. “Selamat menjalankan KKN di Langkat, jaga nama baik almamater kampus di manapun kalian berada,” ujar Ngogesa.

Apel pelepasan para Mahasiswa IUN SU untuk melakukan KKN dihadiri oleh Asisten I Tata Pemerintahan Abd.Karim, Kadisnaker H.Syaiful Abdi, Dekan Fakultas Syariah UIN SU Dr,.Zulham, Dekan Fakultas Tarbiah Dr.Amirudin Siahaan dan undangan lainnya.(bap)