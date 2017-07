2018 Sumut Targetkan Swasembada Padi, Jagung, Kedele

MEDAN (Berita): Upaya Khusus (Upsus) padi, jagung, kedele (Pajale) yang gencar dilakukan Dinas Tanaman dan Hortikultura Sumut, membuat tahun 2018 ditargetkan tercapainya swasembada tiga komoditi itu di daerah ini. Hal itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Azhar Harahap kepada wartawan di kantornya Kamis (6/7) sore.

Ia menyebut tahun 2017, Kementerian Pertanian tetapkan produksi padi/gabah Propinsi Sumatera Utara sebesar 5 juta ton atau meningkat dibanding Angka Tetap (Atap) 2016 sebesar 4,6 juta ton. “Angka tetap Produksi gabah Sumut 2016 ditetapkan Juni 2017,” ujar Azhar.

Ia mengatakan, Atap produksi gabah Propinsi Sumut 2016 sebesar 4,6 juta ton itu naik 14 persen dibanding tahun lalu. Dengan begitu,kata Azhar, Sumut ditetapkan masuk urutan 6 besar nasional produksi padi. Urutan pertama Propinsi Jawa Timur, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, keempat Sulawesi Selatan, kelima Sumatera Selatan menyusul keenam Sumut.

Untuk mencapai target produksi gabah 2017, menurut Azhar memang berat. Namun pihaknya berupaya untuk memberhasilkan program Kementerian Pertanian tersebut yang turut mendanai. Selain itu Pemprovsu juga mempunyai dana untuk mendukung program tersebut.

Di Sumut, katanya, 32 kabupaten/kota memproduksi gabah, namun centra gabah terluas di propinsi ini yakni Kabupaten Simalungun, disusul Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, Tapanuli Selatan, Madina, Asahan dan Labuhan Batu.

Ketika ditanya harga gabah anjlok dan petani menahan tidak menjualnya, menurut Azhar, sebenarnya harga jual gabah di Sumut termasuk tinggi yakni Rp4.000 per kg sampai Rp5.000 per kg, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah Rp3.700 per kg. Karena harga jual gabah di Sumut tinggi, Bulog Divre Sumut tidak membeli gabah untuk stoknya. (wie)