Dubes AS Terkesan Dengan Keberagaman Di Sumatera

Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr (kanan) toast minuman kepada Konsul Jenderal Amerika Serikat Juha P Salin (kiri) pada acara perayaan HUT AS ke 241 di Hotel JW Marriot Medan Selasa (4/7) malam. (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Dengan populasi 55 juta jiwa, Sumatera lebih besar dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei jika digabung. “Ini adalah kunjungan keempat ke Sumatera dan saya sangat terkesan dengan keberagaman yang ada di Sumatera,” kata Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr.

Dubes Donovan mengatakan hal itu pada acara perayaan HUT AS ke 241 di Hotel JW Marriot Medan Selasa (4/7) malam. Acara itu dihadiri Wakil Gubsu Brigjen TNI (Purn) Hj Nurhajizah Marpaung, Konsul Jenderal AS untuk Sumatera Juha P Salin, wakilnya Tamra Greig, para konsul negara sahabat dan tokoh di daerah ini.

Dubes Donovan menyebut dua negara kita banyak memiliki kesamaan meski dalam keberagaman. Komintmen tentang keberagaman agama. Indonesia sama seperti di Amerika. Agama untuk mempersatukan bukan memecah belah. “Saat saya mengunungi pelosok RI terkesan dengam ragam agama yang sama seperti keberagaman di negara kami,” katanya.

Ada tujuh kios interaktif yang ikut mewarnai perayaan Hari Kemerdekaan AS di Medan. Tujuh kios interaktif itu yakni kios Badan AS untuk pembangunan internasional (USAID)-berbagai programnya di Sumut; air bersih dan sanitasi.

Juga kios informasi pengurusan visa, belajar di Amerika, perdagangan, layanan konsuler, pertukaran pemuda, Education USA, Millenium Challenge Corporation dan kios mengenai program-program konsulat lainnya.

Acara itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan RI “Indonesia Raya” dan Amerika “The Star-Spangled Banner” dengan bendera dua negara itu berkibar dibawa oleh barisan Paskibraka daerah ini. Lalu ditandai dengan toast minuman Dubes Donovan dengan Konsul Jenderal AS untuk Sumatera Juha P Salin.

Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan AS di Indonesia untuk ikut memperat kerjasama bilateral strategis antara kedua negara dan saling memperkuat serta memberikan inspirasi dari komitmen kedua negara pada nilai-nilai kebebasan beragama, toleransi dan penghargaan atas keberagaman. “Saya senang dapat berada di Sumut tahun ini untuk merayakan 4 Juli. Sumatera merupakan wilayah yang strategis bagi Amerika Serikat,” kata Dubes Donovan.

Kedatangan Dubes AS ini juga untuk meresmikan kerjasama proyek USAID Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) dengan Kota Medan dan Pemprovsu melalui PDAM Tirtanadi untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak bagi keluarga berpenghasilan rendah di Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor Rabu (5/7). Pada acara itu hadir Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo dan Walikota Medan Dzulmi Eldin.

Dubes Donovan juga mengunjungi pusat rehabilitasi orangutan di Batu Mbelin yang dikelola Sumatera Orangutan Conservation Program (SOCP) untuk mendiskusikan tentang pelestarian lingkungan.Selain itu Dubes Donovan juga mengunjungi Museum Tjong A Fie.

Wagubsu Hj Nurhajizah Marpaung mengucapkan selamat atas perayaan Hari Kemerdekaan AS. Semoga dengan umur yg matang AS makin kuat kesamaan AS dan RI, kata Nurhajizah yakni memiliki lahan yang luas dan masyarakat beragaram. (wie)