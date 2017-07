Pemakzulan PresidenTrump Bukan Mustahil

MEDAN ( Berita ) :Pengamat Hukum Internasional dari UniversitasSumatera Utara (USU) Prof. Dr. Suhaidi, menilai pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bukan hal mustahil. Namun diakui belum pernah ada Presiden AS yang berakhir dengan pemberhentian.

“Bukan hal mustahil. Namun harus dicatat, dalam sejarah AS, pemakzulan presiden nyaris belum pernah terjadi,”kata Prof. Suhaidi, kepada Wartawan, Selasa (4/7), menanggapi derasnya aksi tuntutan pemakzulan Donald Trump, melalui gelombang aksi demo di negara tersebut.

Suhaidi, mengatakan jika Konstitusi AS membolehkan pemakzulan, maka kemungkinan itu bisa terjadi. Diakuinya, memang dalam sejarah politik AS,pemakzulan presiden memang bukan hal mustahil.

Bahkan ,wacana pemakzulan sebelumnya juga pernah menghantam Trump. Saat gerakan pemakzulan menerpa Presiden ke-45 AS itu,patut diingat kembali rekam jejak pemakzulan presiden di negara Paman Sam.

Dicatat dalam berbagai dokumen sejarah, hanya ada dua Presiden AS yang pernah dituntut dimakzulkan, itupun tidak berakhir dengan pemecetan. Pertama, terhadap Presiden Andrew Johnson pada tahun 1868.

Alasannya, pada saat itu Johnson, dianggap melanggar sumpah jabatan, karena memberhentikan Menteri Pertahanan Edwin M.Santon tanpa meminta persetujuan Senat. Dia juga disebut melanggar UU Federal Amerika Serikat the Command of Act. “Namun sekalipun pemakzulan itu telah disetujui oleh DPR AS, akhirnya terbentur di Senat. Artinya tidak kesampaian,” sebutnya.

Selain Johnson, Presiden AS Bill Clinton, juga pernah diupayakan dimakzulkan. Pemakzulan dilakukan terkait skandalnya dengan pegawai Gedung Putih Monica Lewinsky. Namun pada saat itu, senat ternyata masih lebih banyak suara yang menginginkan Clinton tetap sebaga ipresiden. Dia pun tak jadi meninggalkan Gedung Putih.

Sedangkan, dampak bila terjadi pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, disebutkan Suhaidi, tentu berdampak kepada ekonomi global, termasuk Indonesia. Hal ini, karena ketergantungan atas riak moneter dollar AS dan kekuatan AS dari segi militer mempengaruhi kondisi strategis nasional negara lain, termasuk Indonesia.

Dia berharap, kedepan Indonesia harus bisa memperkecil ketergantungan dengan Negara lain, baik secara ekonomi dan militer tentang pengadaan alusista, sebab ketergantungan berbanding terbalik dengan kemandirian.

Dalam kaitan ini, Prof Suhaidi menyarankan, agar pemerintah Indonesia tetapg memantau dan mewaspadai semua gejolak yang terjadi di AS.”Indonesia harus terus mengikuti dengan cermat perkembangan politik dan ekonomi yang sedang bergolak di AS, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan global,” kata Prof Suhaidi. (WSP/m49/I)