Streetfire Dominasi Sport Naked Bike

MEDAN ( Berita ) : Memiliki pesona yang tidak tertandingi di kelasnya menjadikan Sport Naked Bike All New Honda CB150R Streetfire tetap menjadi tunggangan yang paling digandrungi pecintanya.

Seperti halnya di wilayah Sumatera Utara yang menyimpan banyak penggemar semenjak All New CB150R Streetfire yang juga dikenal petarung jalanan ini hadir pada September 2015.

Dominasi All New Honda CB150R Streetfire di Sumut semakin dikukuhkan melalui angka penjualan sport unggulan Honda ini sepanjang Januari hingga Mei 2017 yang mencatat angka 4.978 unit atau menguasai 43,3 % pangsa pasar sport 150cc.

Sedangkan pesaing terdekat Honda melalui sport andalannya jauh tertinggal dan hanya berhasil mencatatkan angka penjualan sebesar 3.400 unit atau 29,6 %. Dominasi lainnya juga tercatat pada sport fairing 150cc yang masih dikuasai oleh Honda CBR150R yang berhasil menguasai pangsa pasar di sepanjang semester pertama dengan angka penjualan 981 unit, berbeda jauh dengan pesaing terdekatnya yang hanya terjual 623 unit dalam waktu yang sama.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut mengungkapkan dilandasi semangat Satu HATI, pihaknya terus berupaya memenuhi mimpi masyarakat terhadap sepeda motor yang mereka harapkan, seperti halnya para pecinta sport yang menginginkan tunggangan keren yang berkualitas dan sarat teknologi terbaru, karenanya pihaknya menghadirkan sang petarung jalanan All New Honda CB150R Streetfire.

“Tentunya kami sangat bersyukur dan berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Sumut kepada All New CB150R Streetfire selama ini, karena sepanjang kehadirannya sejak 2015 lalu naked sport Honda ini langsung berhasil mencuri perhatian sekaligus menggeser kedudukan pesaingnya di pasar sport Sumut,” ujar Leo Wijaya, Senin (3/7).

Gunarko Hartoyo, Corporate and Mareketing Communication Manager Indako Trading Coy menambahkan bahwa naked sport menjadi motor yang popular di Tanah Air dan All New CB150R Streetfire menjadi naked sport pilihan terbaik bagi pecintanya, karena selain menciptakan rasa senang Streetfire juga dapat menghadirkan kebanggaan bagi pengendaranya.

“All New Honda CB150R yang hanya diproduksi di Indonesia ini juga diyakini akan selalu menjadi idola, mendapat tempat istimewa di hati pecintanya, dan mengikuti jejak sport Honda lainnya yang sudah melegenda seperti halnya Honda Tiger dan GL Pro,” ujar Gunarko.

Banyaknya keunggulannya membawa All New CB150R Streetfire meraih penghargaan dalam ajang Otomotif Awards pada tahun 2016, di mana All New Honda CB150R StreetFire dikukuhkan sebagai Bike of The Year, bahkan motor sport generasi terbaru Honda 150cc DOHC ini juga meraih penghargaan sebagai Best Sport Naked 150 cc dan The Best Sport. (WSP/m42/B)