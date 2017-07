Horn Rebut Sabuk Welter WBO

Jakarta ( Berita ) : Petinju asal Australia Jeff Horn berhasil merebut sabuk kelas welter versi WBO dari sang juara bertahan asal Filipina, Manny Pacquiao, dalam pertarungan bertajuk Battle of Brisbane di Brisbane, Australia, Minggu [2/7].

Dalam pertarungan yang dimulai pukul 14.05 waktu setempat atau 11.05 WIB dan disiarkan oleh stasiun televisi swasta tersebut, Horn menang angka mutlak dari Pacquiao.

Di awal pertarungan kedua petarung saling mengukur kemampuan lawannya, sampai Horn mendaratkan beberapa pukulan keras di menit awal namun berhasil diredam oleh Pacquiao. Horn kemudian bisa mendaratkan beberapa pukulan bagus, demikian pula Pacquiao membalasanya melalui beberapa pukulan balik cepat.

Hal itu sepertinya terjadi karena Horn membiarkan dirinya terbuka sedikit saat melancarkan pukulan dan Pacquiao memanfaatkannya kendati demikian kedudukan sepertinya masih imbang bagi kedua petinju di ronde pertama hingga ronde empat.

Di ronde lima Pacquiao melepaskan pukulan yang lebih banyak, namun Horn juga berhasil mendaratkan beberapa pukulan kerasnya kendati Horn sepertinya harus mendaratkan beberapa pukulan yang solid untuk mengejar ketertinggalannya di papan skor.

Pada ronde enam, Pacquiao mengeluarkan banyak darah dari dahinya karena benturan kepala yang tidak disengaja oleh Horn, namun luka yang mendekati garis rambut dari petinju Filipina tersebut dianggap tidak terlalu mengganggu oleh dokter pertandingan.

Ronde selanjutnya Horn mencoba terus melawan Pacquiao tapi dia masih lebih banyak melakukan pukulan melenceng daripada yang dilakukan petinju Filipina. Di ronde ini, Pacquiao memiliki luka di sisi lain dahinya karena benturan lainnya antara kedua petinju.

Horn menyentuh kanvas ring di tengah ronde kedelapan namun itu lebih karena Horn yang tergelincir. Pacquiao “menggila” di ronde sembilan dengan melancarkan berbagai pukulan yang menyebabkan sisi kanan wajah dari Horn babak belur dan berdarah. Wasit sempat memperingatkan Horn untuk melakukan sesuatu di ronde berikutnya atau pertarungan akan dihentikan.

Pertarungan tidak selesai di ronde 10, meski Horn tampak sudah habis di ronde sebelumnya, namun Horn sepertinya juga terselamatkan oleh Pacquiao yang lebih tua darinya sembilan tahun dan terlihat lelah di ronde ini. Horn berhasil mengeluarkan sisa keberaniannya dengan terus melancarkan pukulan.

Di dua ronde terakhir di mana Horn yang dalam keadaan tertinggal harus melancarkan pukulan yang menjatuhkan Pacquiao, mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya.

Sementara Pacquiao secara mengejutkan seperti tidak berusaha menjauh untuk melindungi keunggulannya. Akhirnya, dalam pertarungan yang menjadi pertunjukan hebat dari awal hingga akhir ronde 12 dan memberikan kredit pujian tersendiri bagi Horn yang berhasil melewati 12 ronde, Pacquiao harus menerima kekalahan setelah tiga juri secara mengejutkan memberikan kemenangan pada Horn dengan skor 117-111, 115-113, 115-113.

Kendati menderita kekalahan, penampilan Pacquiao tetap menghasilkan 10 juta dolar AS dalam pertarungan itu sementara Horn dipastikan mendapatkan 500 ribu dolar AS namun diprediksi akan mendekati satu juta dolar AS berkat bonusnya dari penjualan tiket pertandingan. (ant )