Fahri Hamzah Kunjungi Transparansi Internasional Korea di Seoul

JAKARTA (Berita) Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan perbedaan pemberantasan korupsi di Korea dan Indonesia.

Perbedaan itu menurutnya ada pada dukungan civil society atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat anti korupsi terhadap DPR.

“Di Korea ACRC dan pegiat anti korupsi bekerjasama dengan baik dengan National Assembly (DPR Korea). Kalau di negara kita, DPR justru dihantam kiri kanan dan dikesankan sebagai sarang koruptor”, tulis Fahri Hamzah dalam rilisnya yang diterima, Selasa (27/6) di Jakarta .

Perbedaan yang disampaikam Fahri Hamzah ini diperolehnya setelah mengunjungi Transparansi Internasional Korea di Seoul , Senin (26/7 )

Iapun berharap ke depan akan dapat diformulasikan sistem pemberantasan korupsi yang bisa bekerja lebih baik di Indonesia.

Fahri mengunjungi Tranparansi Internasional Republik Korea,

diisela-sela kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri 2nd Meeting of Speaker of Eurasian Countrie’s Parliament , dimaksudkan untuk memperoleh masukan terkait pemberantasan korupsi di Korea Selatan.

Fahri Hamzah melanjutkan Korea merupakan salah satu negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi.

Disebutkannya pada sekitar tahun 2002, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan angka korupsi yang tinggi. Namun dalam waktu 7 tahun, Korea berhasil mengubah posisinya menjadi negara yang bebas dari korupsi.

” Ini yang ingin ketahui prosesnya” urai Fahri sembari membandingkan kondisi tersebut dengan Indonesia, dimanaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berdiri selama 15 tahun, namun belum berhasil menjadikan Indonesia bebas dari korupsi.

Pada kunjungan tersebut, rombongan DPR RI disambut oleh Mr. Han Beom You, ketua Tranparansi Internasional Republik Korea sedangkan Fahri Hamzah didampingi oleh salah satu anggota BKSAP Nurhayati Monoarfa.

Fahri juga tampak terkesan dengan kantor Tranparansi Internasional yang cukup sempit dan bersahaja. “Transparansi Internasional inilah yang mengkordinir para aktivitas antikorupsi di Korea. Jadi sangat layak kita kunjungi untuk mengetahui bagaimana mereka menggerakkan civil society dalam memberantas korupsi”, papar penggagas hak angket KPK ini.

Dalam penjelasan Han, terungkap bahwa tahun 2002 adalah awal dari dibentuknya peraturan -peraturan anti korupsi. Sama dengan KPK di Indonesia, Kemudian pada tahun 2003, dibentuk lembaga anti korupsi Korea yang disebut KICAK. Lembaga ini melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi. Selanjutnya jika hasil investigasi dianggap perlu ditindaklanjuti menjadi ke proses hukum, maka KICAK memberikan laporan ke Kepolisian. Mekanisme ini berhasil mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang cukup besar.

Pada tahun 2010 Pemerintah Republik Korea membentuk ACRC (Anti Corruption and Civil Right Commission). Lembaga ini merupakan gabungan dari lembaga yang ada sebelumnya yaitu KICAK atau the Korea Independent Commission Against Corruption, Ombudsman dan the Administrative Appeals Commission atau AAC. Pembentukan ACRC ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif dan terintegrasi di antara lembaga negara.(aya)