Puasa Ramadhan Pemakaian Gas Meningkat

Sales Area Head Medan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Saeful Hadi ( Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Pada bulan puasa Ramadhan tahun 2017 ini, pemakaian gas rumah tangga, komersil meningkat rata-rata 20 persen, terutama untuk rumah-rumah makan. Sales Area Head Medan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Saeful Hadi mengatakan hal itu kepada wartawan di sela acara buka puasa bersama di Medan Minggu (18/6).

Saat ini jumlah pelanggan total pelanggan Rumah Tangga (RT), komersil dan bisnis mencapai 20.700, termasuk penambahan pada tahun 2017 ini sebanyak 3 pelanggan.

Harga Gas Turun

Saeful menambahkan harga gas industri turun dari 12,22 dolar AS per MMBTU menjadi 9,95 dolar AS per MMBTU. “Harga gas industri ini sesuai dengan harapan kita,” kata Saeful didampingi Humas Yusnani.

Pemberlakuan gas industri yang turun ini dikeluarkan Maret 2017, namun berlaku surut pada Pebruari 2017 Jadi kalau pada Pebruari, pelanggan itu tetap membayar dengan harga lama, maka setelah dikeluarkan peraturan ini pelanggan tetap dapat mengembalikan kelebihan pembayarannya untuk dimasukkan ke rekening Maret. “Harga turun dari pemasok (hulu) sampai hilir sehingga bisa terbentuk harga 9,95 dolar AS per MMBTU,” katanya.

Menurut Saeful, turunnya harga, tak ada hubungannya dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Harga turun karena ada penyesuaian harga dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Diketahui Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan Hakim Pasaribu menuding PGN di Medan melakukan praktek bisnis monopoli sehingga terjadi harga mahal mencapai 12 dolar AS lebih per MMBTU. “Meski sekarang harga gas industri sudah turun namun masalah dugaan praktek monopoli sebelumnya tetap kami proses,” jelas Hakim kepada Berita.

Acara itu bertema “Menebarkan energi baik di bulan baik untuk masa depan lebih baik”. Bagi pelanggan juga dapat mengakses Contact center 1500-646 dan www.pgn.co.id. Saeful mengakui tanpa media, PGN tak bisa sampaikan kegiatan dan rencana kerja dalam hal menyampaikan energi baik dari PGN untuk pembanguan di Sumut dann Indonesia umumnya. “Kegiatan PGN bisa disampaikan ke masyarakat melalui mass media,” katanya. (wie)