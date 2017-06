Eldin Promosikan Medan Ke Investor Taiwan

Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima kunjungan Representative of Taipei Economic and Trade Office in Indonesia (TETO), Mr Che Chung (Jhon C Chen) di Balai Kota Medan, Kamis (8/6). ( beritasore/ist )

Medan ( Berita ) : Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima kunjungan Representative of Taipei Economic and Trade Office in Indonesia (TETO), Mr Che Chung (Jhon C Chen) di Balai Kota Medan, Kamis (8/6). Selain bersilaturahmi, kedatangannya juga ingin mempromosikan Kota Medan kepada para investor dari Taiwan sehingga tertarik berinvestasi di Kota Medan.

Di dampingi sejumlah diplomat senior seperti Director William Hsu, Director Robert Lin dan Secretary Roy Hsu, Che Chung mengaku, ingin melihat langsung kondisi Kota Medan setelah mendapat informasi bahwasannya ibukota Provinsi sumatera Utara ini merupakan kota nomor tiga terbesar di Indonesia.

Dari hasil pantauan yang dilakukannya, Che Cung mengatakan pembangunan di Kota Medan cukup pesat. Ditambahlagi Medan merupakan kota pertama di Indonesia yang bandara udaranya terkoneksi langsung dengan kereta api. Oleh karenanya dia melihat banyak investasi yang bisa dilakukan di kota yang memiliki lahan seluas lebih kurang 26.510 hektar tersebut.

“Setelah melihat langsung kondisi Kota Medan, saya ingin mempromosikannya kepada para investor di Taiwan sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi di sini. Banyak yang bisa dikerjasamakan,” kata Che Chung.

Selanjutnya dalam pertemuan dengan Wali Kota tersebut, Che Cung juga menawarkan kejasama di bidang pendidikan. Sebab, Taiwan memiliki banyak perguruan tinggi berkualitas yang siap membantu untuk meningkatkan mutu dan derajat pendidikan di Kota Medan.

Sebagai langkah awal, Che Chung menawarkan bea siswa kepada pelajar berprestasi di Kota Medan. “Syaratnya pelajar itu muda dan berprestasi, kita siap memberikan bea siswa agar mereka dapat menimba ilmu di Taiwan,” ungkapnya.

Selain pendidikan, Che Chung juga mempromosikan bidang kesehatan. Dikatakannya, perawatan kesehatan di Taiwan cukup baik dan didukung peralatan medis yang canggih dan sangat modern. Di samping itu biaya biayanya pun relatif murah jika berobat ke Singapura maupun Jepang. “Perawatan berobat di Taiwan lebih murah sepertiga dibandingkan berobat di Singapura atau Jepang,” paparnya.

Terakhir, pria berkacamata itu mengaku sangat tertarik dengan keindahan Danau Toba setelah melakukan kunjungan ke sana. Oleh karenanya Che Chung akan mempromosikan keindahan danau yang menajdi kebanggaan warga Sumatera Utara itu kepada warga Taiwan, sehingga mereka tertarik mengunjunginya.

Didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir Qamarul Fatah dan Kadis Tenaga Kerja Kota Medan, Hanalore Simanjuntak, Wali Kota mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Che Chung selaku perwakilan Taiwan di Indonesia. Apalagi Wali Kota mengaku sangat dekat dan akrab dengan Wali Kota Khaosiung ketika menghadiri acara Global Harbor Cities Forum beberapa waktu lalu.

“Kunjungan ini tentunya sangat membanggakan bagi kami, terutama lagi kedatangan ini dalam rangka untuk mempromosikan Kota Medan kepada para investor dari Taiwan sehingga mau berinvestasi di Kota Medan,” kata Wali kota.

Kepada Che Chung, Wali Kota memaparkan, Kota Medan saat ini tengah gencar membangun, terutama dalam bidang infrastruktur. Salah satunya rencana pembangunan jalan tol lingkar luar yang akan mengelilingi Kota Medan. Selain untuk mengatasi kemacetan, jalan tol lingkar luar ini juga untuk mendukung kelancaran transpostasi.

“Kita harapkan kunjungan ini berbuah investasi dan kita menyambut baik. Apalagi mereka ingin membangun kawasan industri khusus Taiwan di Kota Medan. Insya Allah kita sangat welcome dengan rencana ini. Termasuk, membantu dalam peningkatan pariwisata dengan mendatangkan lebih banyak lagi warga Taiwan ke Kota Medan, termasuk menikmati keindahan Danau Toba,” terangnya.

Setelah itu ditempat yang sama, Wali Kota juga menerima kunjungan Konsulat Jendral (Konjen) Jepang untuk Kota Medan, Mr Ishii Takeshi . Kedatangannya untuk memperkenalkan diri sebagai Konsul Jepang yang baru menggantikan Mr Hamada yang pindah tugas ke Jakarta.

Selanjutnya Takeshi yang fasih berbahasa Melayu ini mengaku, sebelum bertugas di Medan, ia selama 12 tahun bertugas di Malaysia. Sebagai konjern baru, Takeshi minta dukungan penuh Wali Kota sehingga tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Selama di sini (Medan), saya berkeinginan meningkatkan hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik. Apalagi hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang sudah berjalan 60 tahun. Artinya kerjasama yang ditingkatkan, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Takeshi.

Wali Kota didampingi Kabag Hubungan Kerjasama Setdakot Medan, Rivai Nasution mengucapkan selamat datang dan bertugas di Kota Medan. Dia berharap kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dapat ditingkatkan lagi ke depannya. “Semoga kita banyak lagi kerjasama yang bis adilakukan dan Pemko Medan siap mendukungnya,” kata Wali kota. (zili)