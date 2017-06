Pemerintah Sudah Bisa Singkap Pajak Nasabah Di LN

JAKARTA ( Berita ) : Kini pemerintah sudah bisa menyingkap data pajak nasabah yang menyimpan dananya di bank luar negeri. Ini dimungkinkan setelah Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan itu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

“Untuk bisa melaksanakan AEoI pada September 2018, Indonesia harus bisa menyelesaikan seluruh legislasi primer dan sekunder pada Juni ini, untuk yang primer disyaratkan UU dan sekunder adalah PMK,” ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (5/5).

Menkeu menuturkan, Perppu itu merupakan implemenasi dari kebijakan pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Pemerintah Indonesia akan memperoleh informasi keuangan milik Wajib Pajak (WP) Indonesia yang tersimpan di luar negeri dan belum diungkapkan dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty, yang diimplementasikan pada 2018.

PMK yang diterbitkan ini akan mengatur lebih lanjut tentang tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Direktorat Jenderal Pajak.

“Serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak memenuhi ketentuan tentang kerahasiaan itu. PMK ini pun resmi berlaku sejak diundangkan pada 31 Mei 2017,” paparnya.

Sri Mulyani selanjutnya akan menghadiri OECD Ministerial Council Meeting di Paris, Prancis, untuk penandatanganan Multilateral Instrument (MLI) to implement tax treaty related measure to prevenr Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) pada 7 Juni 2017.

Naskah itu perlu ditandatngani Sri Mulyani untuk memutakhirkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Dalam pertemuan nanti, Menkeu Sri Mulyani diagendakan bertemu Direktur Center for Tax Policy and Analysis OECD untuk membicarakan kesiapan legislasi domestic Indonesia untuk implementasi AEoI dan memastikan Indonesia tidak dilaporkan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmennya. “Dengan begitu maka Indonesia tidak dikelompokkan sebagai non cooperative jurisdiction pada G20 Leaders Summit di Jerman pada Juli 2017,”katanya.

Penerapan standar anti BEPS dan AEoI ini menurut Sri Mulyani sebagai bukti komitmen Indonesia sejalan dengan semangat global untuk memerangi pelarian pajak yang dilakukan berbagai perusahaan multinasional dan individu superkaya.“Kecurangan pajak seperti pelarian dan pengelakan pajak menggerus kapasitas fiscal pemerintah untuk mendanai program pembangunan dan belanja sosial,” tutur Sri. (WSP/J03/I)