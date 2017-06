April 2017 Nilai Ekspor Sumut Turun

MEDAN (Berita): Sepanjang April 2017, nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret 2017 yakni dari 831,15 juta dolar AS menjadi 775,84 juta dolar AS atau turun sebesar 6,66 persen.

“Jika dibandingkan dengan bulan April 2016, ekspor Sumut naik sebesar 24,73 persen”, ujar Syech Suhaimi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut kepada wartawan Senin (5/6).

Suhaimi didampingi Kabid Statistik dan Distribusi Bismark S Pardamean Sitinjak mengatakan peningkatan nilai ekspor terbesar April 2017 berasal dari golongan berbagai produk kimia (HS38) sebesar 9,70 juta dolar AS (15,16 persen), sedangkan penurunan nilai ekspor terbesar terjadi pada golongan karet dan barang karet (HS40) sebesar 47,78 juta dolar AS (-25,82 persen).

April 2017 tersebut ekspor produk dari berbagai sektor mengalami penurunan terbesar yakni sektor pertanian 41,08 juta dolar AS (-19,08 persen) diikut industri sebesar 14,04 juta (-2,28 persen), sektor lainnya turun 139 ribu dolar AS (-95,86 persen), pertambangan dan penggalian turun 57 ribu (-47,50 persen). Sedangkan minyak dan gas tidak ada ekspor.

Jadi berdasarkan kontribusinya terhadap keseluruhan ekspor April 2017, maka kontribusi ekspor sektor industri 77,18 persen, pertanian 22,80 persen, pertambangan dan penggalian 0,01 persen dan sektor lainnya 0,01 persen.

Secara umum April 2017, ekspor dari 10 golongan barang mampu memberikan kontribusi sebesar 91,77 persen terhadap total ekspor Sumut. Sementara itu peranan ekspor di luar 10 golongan barang pada April 2017 sebesar 8,23 persen. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang naik 38,76 persen terhadap periode sama tahun 2016.

Sepanjang April 2017

sekitar 35,43 persen barang ekspor dari Sumut dipasarkan ke kawasan Asia di luar ASEAN. Amerika Serikat, Tiongkok dan India merupakan pangsa ekspor terbesar bagi Sumut masing-masing sebesar 91,07 juta dolar AS, 67,47 juta dolar AS dan 61,17 juta dolar AS. Kontribusi ketiganya ini mencapai 28,32 persen.

Begitu juga negara utama lainnya juga mempunyai pangsa ekspor besar bagi Sumut yakni Jepang dengan nilai ekspor 55,12 juta dolar AS, Pakistan 34,24 juta dolar AS, Mesir 31,42 juta dolar AS, Belanda 27,09 juta dolar AS, Spanyol 25,37 juta dolar AS dan Rusia 20,32juta dolar AS dan kamboja sebesar 18,68 juta dolar AS. (wie)