6 Strategi Ini Akan Membuat Ibadah Puasa Anda Lebih Mudah

Perut suka keroncongan dan gak ada semangat untuk beraktifitas pas menjalankan ibadah puasa ? Itu merupakan hal yang biasa dialami bagi sebagian orang yang menjalankan ibadah puasa selama Bulan Ramadhan.

Dibutuhkan motivasi, dorongan, dan keyakinan agar Anda dapat menjalankan ibadah suci ini dengan lancar dan sukses. Setidaknya jika kalian mengetahui 5 strategi puasa ini maka akan membantu Anda untuk berhasil menjalankan ibadah puasa tanpa ada rintangan dan halangan yang berarti.

1. Tetaplah makan pagi, siang, dan malam

Badan lemas di siang hari yang panas karena belum sarapan pagi gara-gara menjalankan puasa ? Eits tenang dulu, bukan berarti karena berpuasa pola makan kita jadi 2 kali saja pas buka puasa dan sahur.

Mari rubah pola makan menjadi tetap 3 kali. Caranya adalah menambah jadwal makan tengah malam. Buka puasa akan menjadi sarapan pagi, makan tengah malam merupakan makan siang, dan sahur adalah makan malam Anda.

Pemilihan menu makanan pun jangan sampai salah karena akan berpengaruh pada tenaga dan semangat Anda di keesokan paginya. Pada waktu buka puasa, Anda dapat memilih makanan & minuman yang banyak mengandung protein.

Menu makanan untuk tengah malam dapat berupa sandwich, roti, atau kue. Dan pada waktu sahur, minum banyak air putih dan smoothie/ jus akan memberikan tenaga tambahan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari di pagi hari.

2. Jangan buang waktu, tenaga, dan uang untuk sesuatu yang sia-sia

Tidak bisa dipungkiri jika kondisi badan dan mood terkadang tidak stabil selama berpuasa, oleh karena itu kurangi melakukan aktifitas yang kurang berguna, seperti jalan – jalan ke mall atau shopping ke pusat perbelanjaan terbuka.

Hal ini akan menguras tenaga dan waktu Anda percuma. Belum tentu barang yang Anda cari dapat ditemukan di pusat perbelanjaan tersebut maka Anda sudah rugi semuanya, termasuk uang transportasi. Nah kalau sudah seperti ini pasti mood jadi naik turun.

Untuk mencegah hal diatas jangan sampai terjadi, maka solusi yang tepat adalah dengan melakukan belanja online dimana Anda dapat mengakses nya melalui smartphone dan komputer dimanapun dan kapanpun juga.

Apalagi selama bulan suci ini banyak sekali promo diskon dan kode voucher belanja fashion ramadhan murah yang diberikan oleh toko-toko online. Nah untuk apa belanja susah-susah, kalau belanja online lebih menyenangkan dan gak bikin kantong bolong.

3. Buka puasa dengan kurma dan semangkuk sup

Tidak heran jika buah kurma selalu dijual dimana-mana pada saat bulan puasa, karena berbuka puasa dengan buah ini adalah sebuah keharusan dan berperan penting dalam menjaga kestabilan pencernaan Anda.

Selanjutnya makanan kedua yang harus disantap pada saat berbuka yakni sup hangat. Peranan sup sangat bermanfaat untuk memberikan relaksasi bagi perut kita yang telah kosong dan juga membantu Anda agar tidak makan terlalu cepat yang selalu mengakibatkan kejang pada perut.

Berikan jeda sekitar 5 menit setelah sup dan Anda dapat melanjutkan untuk proses makan berat hingga kenyang. Sedikit tips untuk Anda, jika Anda tidak menyukai buah kurma, maka Anda bisa mengantinya dengan buah kismis atau blueberi.

Sedangkan jika Anda merasa repot untuk menyiapkan bumbu-bumbu sup dan kaldu sup, jangan khawatir karena Anda dapat menggantinya dengan sup instan dimana gak perlu ribet karena hanya menyeduhnya dengan air panas.

Nah kalau Anda mau cari bahan makanan atau bumbu masakan yang diperlukan selama puasa, gak perlu susah lagi karena ada banyak toko online yang menjual berbagai keperluan makanan & minuman selama puasa dengan harga spesial.

4. Katakan tidak pada minuman mengandung gula. Air putih dan protein shake, OK!

Buka puasa Anda dengan segelas banana shakes atau jus. Ini akan lebih sehat ketimbang Anda minum sirup yang banyak mengandung gula dan akan membuat Anda merasa haus seharian.

Lalu setelah Iftar minumlah air putih yang banyak sampai sesaat sebelum Anda tidur dan lanjutkan dengan segelas shakes. Hal ini akan membantu Anda untuk menghindari masalah dehidrasi dan menjaga berat badan Anda stabil selama menjalankan ibadah puasa.

Sebisa mungkin hindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, sebaliknya konsumsi makanan yang mengandung potasium tinggi, seperti kentang, ikan, dan pisang akan menjaga kadar air dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama.

5. Atur ulang jadwal kerja Anda

Durasi dan jam kerja para PNS selama Bulan Puasa akan diatur sendirinya oleh Pemerintah, akan tetapi bagaimana dengan nasib para karyawan swasta ? Negosiasikan jam kerja Anda dengan atasan selama menjalankan ibadah puasa ini.

Mintalah jam masuk kerja lebih pagi dan pulang kerja lebih cepat dari biasanya, sebelum Anda terjebak dengan kemacetan setelah jam pulang kantor pada umumnya. Pastinya hal ini akan sangat membantu Anda untuk lebih maksimal dalam menjalankan puasa selama sebulan penuh.

6. Tidur yang cukup adalah kunci kesuksesaan puasa Anda

Bagi sebagian orang mungkin akan mengalami jam tidur yang kurang terutama karena Anda harus bangun subuh untuk sahur, tapi jangan khawatir karena kalian akan tetap bisa merasakan tidur yang cukup jika membagi waktu istirahat dengan benar.

Caranya, berikan waktu tidur kurang lebih 2 jam setelah pulang kerja dan tidur malam pukul 23.00 – 04.00. Dengan begini maka jam istirahat Anda akan tercukupkan dan daya tahan tubuh akan stabil. Strategi mengatur jam tidur sangatlah penting selama Bulan Puasa karena akan sangat berdampak pada kesehatan tubuh Anda. *****