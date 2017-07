Main Golf Di Royal Sumatera Golf Course

Director Tourism Malaysia Azhari Haron (tengah) didampingi General Manager RSGC Mr Robert Reynold (kanan) menyerahkan tiket jalan-jalan gratis kepada kepada Siwi Tandar, pemenang hole in one di Royal Sumatra Golf Course (RSGC) Medan baru-baru ini. (Berita Sore/ist )

*Bisa Jalan-Jalan Gratis Ke Malaysia

MEDAN (Berita): Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata olahraga kini semakin popular di Malaysia. Kali ini Tourism Malaysia mencoba mempopulerkan sport tourism olahraga golf.

Dengan menggandeng Royal Sumatra Golf Course (RSGC), Tourism Malaysia memberikan hadiah kepada setiap golfer yang berhasil Hole in One di hole ke-5 dengan mendapatkan paket 3 hari 2 malam berupa tiket pesawat pulang pergi untuk 2 orang dan penginapan di hotel berbintang di Kuala Lumpur atau Penang selama 2 malam.

Director Tourism Malaysia Medan Azhari Haron kepada Berita Kamis (1/6) berharap ke depannya turnamen-turnamen golf yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dapat melibatkan Tourism Malaysia sehingga turnamen-turnamen golf dengan skala lebih besar dapat mendatangkan wisatawan mancanegara demi mendorong pengembangan pariwisata kedua wilayah; Sumatera dan Malaysia.

General Manager Royal Sumatra Golf Course, Mr Robert Reynold mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama ini dan berharap akan banyak lagi program-program pariwisata yang melibatkan olahraga golf. “Kita berharap ke depannya akan lebih banyak lagi destinasi-destinasi lainnya dari Tourism Malaysia yang lebih hebat, menarik dan berkelas,” katanya.

Royal Sumatera Residential, Golf, & Country Club merupakan resor hunian & golf unggulan skala internasional dikenal sebagai “One Stop Living” di lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat. Resor hunian seluas 254 hektar dirancang dengan hati-hati dan kreatif sebagai kota mini terintegrasi mandiri yang modern.

Klub ini menyediakan fasilitas berkualitas dan layanan profesional tingkat tinggi untuk meningkatkan kenikmatan kegiatan golf, kuliner dan sosial yang ditawarkan kepada anggotanya, keluarga dan tamu mereka.

RSGC diresmikan pada Pebruari 2017 dengan pemenang hole ini one Siwi Tandar. Pemilik perusahaan PT Kogelahar Indonusa, distributor resmi SKF untuk provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat ini mengaku senang dengan program ini.

Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh Director Tourism Malaysia Azhari Haron dan General Manager RSGC Mr Robert Reynold kepada Siwi Tandar. “Selamat kepada Bapak Siwi Tandar sudah berhasil hole in one, dan semoga menikmati liburan di Pulau Pinang,” kata Haron.

Kepada peminat golf di Medan silakan langsung kunjungi RSGC dan mencoba peruntungan hole in one di hole ke-5 karena ada discount 50 persen untuk Green Fee dari RSGC selama bulan Ramadhan ini. (rel/wie)