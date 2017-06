BI Bentuk Klaster Cabai Merah

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Wilayah Sumut Arief Budi Santoso (tengah, dua kiri) meresmikan Klaster Cabai Merah di Desa Sidodadi. Kecamatan Beringin. Kabupaten Deli Serdang, Rabu (31/5). (Berita Sore/ist )

MEDAN (Berita): Cabai merah merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi di Sumatera Utara, khususnya wilayah Kota Medan dan sekitarnya sehingga Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Utara komit memberdayakan petani dengan membentuk Klaster Cabai Merah di Kabupaten Deliserdang.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Wilayah Sumut Arief Budi Santoso meresmikan Klaster Cabai Merah di Desa Sidodadi. Kecamatan Beringin. Kabupaten Deli Serdang, Rabu (31/5).

Arief mengatakan dalam peningkatan akses keuangan bagi masyarakat, maka Bank Indonesia sangat mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pertukaran data dan informasi. Untuk itu, BI membentuk kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, dan pengembangan Klaster Cabai Merah di Desa Sidodadi. Kecamatan Beringin. Kabupaten Deli Serdang. “Komoditas cabai merah dipilih karena cabai merah merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi di daerah ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan pada bulan November 2015 cabai merah berkontribusi terhadap 323 persen inflasi Provinsi Sumatera Utara dan 345 persen inflasi Kota Medan. Oleh sebab itu, katanya, melalui pengembangan Klaster Cabai Merah diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Deli Serdang sebagai penyuplai cabai merah dan mendukung ketahanan pangan untuk Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya.

Adapun berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dan hasil survei maka Kelompok Tani yang dipilih yaitu Kelompok Juli Tani dengan pertimbangan memiliki pengalaman budidaya lebih dari 15 tahun, memiliki potensi luas lahan mencapai 48 Ha, memiliki kelembagaan koperasi 2 tahun dan memiliki sifat terhadap inovasi dan teknologi baru dalam budidaya pertanian.

“Kami berharap agar keunggulan dari Kelompok Juli Tani ini dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan sehingga dapat menjadi contoh atau model bagi kelompok tani cabai merah lainnya,” kata Arief.

Harga Anjlok

Saat ini harga cabai merah anjlok hingga ke posisi Rp16.000 per kg, turun lagi jadi Rp12.000 per kg, bahkan kalau sore ada yang Rp7.000 dan Rp5.000 per kg.

Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin kepada Berita Kamis (1/6) menyebut dengan penurunan harga cabai saat ini, konsumen sudah pasti akan sangat diuntungkan. Disisi lain inflasi juga akan lebih mudah untuk dikendalikan.

Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana nasib petani cabai dengan harga murah itu. “Penurunan harga cabai ini tentunya akan membuat laju tekanan inflasi selama ramadhan relatif menjadi lebih kecil,” kata Gunawan.

Namun, ia minta pemerintah sebaiknya mengambil tindakan agar petani kita tidak mengalami kerugian yang besar akibat terpuruknya harga cabai saat ini.

Data yang diperoleh Berita dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut menyebutkan tahun 2017 luas tanam cabai merah 3.199,1 hektar, paling banyak di Karo 1.368 hektar, Simalungun 644 hektar, Humbahas 232 hektar, Taput 167 hektar, Langkat 163 hektar, Deliserdang 109 hektar, selebihnya kabupaten/kota lain di bawah 100 hektar, Tahun 2017 ini luas panen 2.414,5 hektar antara lain di Karo 804 hektar, Simalungun 519 hektar, Taput 248 hektar, Humbahas 184 hektar dan Langkat 152 hektar.

Tahun ini total produksi mencapai 36.550 ton antara lain di Simalungun 16.132 ton, Karo 8.632 ton, Langkat 3.599 ton, Taput 2.933 ton, Humbahas 1.761 ton, Madina 564 ton dan Deliserdang 566 ton. Produktivitas rata-rata 151,38 kwintal/hektar. (wie)