Prajurit TNI Peringati International Peacekeeper’s Day

JAKARTA (Berita) Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Komposit (Yonkomposit) Konga XXXV-C/Unamid (United Nations Mission In Darfur) atau Indobatt-03 dibaw ah Letkol Inf Syamsul Alam, S.E sebagai Komandan Satgas (Dansatgas) melaksanakan upacara dalam rangka memperingati International Peacekeeper’s Day di Unamid Sector West, Elgeneina, Sudan, Afrika, Sabtu (27/5/2017).

Peringatan International Peacekeeper’s Day atau Hari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB International dicetus pada tanggal 29 Mei tahun 2003, sebagai penghormatan para anggota pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB yang gugur dalam menjalankan tugas mereka diberbagai wilayah konflik di dunia.

Upacara memperingati Hari Pasukan Pemelihara Perdamaian diawali dengan jajar kehormatan yang ditandai peletakan karangan bunga oleh Wali of West Darfur, Head of Office Unamid Sector West, Unamid Sector West Police Commander, Unamid Deputy Sector West, dengan tujuan untuk menghormati profesionalitas, dedikasi dan keberanian para prajurit yang terlibat dalam berbagai misi di seluruh dunia.

Peringatan ini dapat menjadi sarana untuk lebih meningkatkan rasa solidaritas dan rasa kebersamaan yang mendalam diantara sesama komunitas Peacekeepers yang bersemboyan “Blue Helmet is the Syimbol of Hope” dan semboyan tersebut diharapkan dapat membantu perwujudan masa depan yang lebih aman dan damai, khususnya bagi negara-negara di dunia yang saat ini tengah dilanda konflik.

Dalam upacara tersebut, ditampilkan Parade Pasukan dan dipertunjukkan pagelaran Culture Event dari negara Indonesia, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Sudan, diantaranya seperti Merpati Putih, Kolone Senapan, Gandrang Bulo, Reog Ponorogo, Yongmoodo, Pakistan Tradisional Dance, Nigeria Traditional Dance, Bangladesh Dance, Sudan Traditional Dance, dan diakhiri Tarian Gemu Famire bersama seluruh personel yang hadir pada acara tersebut, dimana sebelumnya telah dilaksanakan foto para pejabat Unamid di taman Garden Indobatt-03.

Hadir pada acara tersebut pejabat Head of Office Unamid Sector West, Wali of West Darfur, 15”th Division Commander, Sector West Commander, Chief Judge of west Darfur, dan beberapa staf dari Unamid serta pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat. (rel)