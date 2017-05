Gubsu Lepas Bawang Putih Dan Daging Beku Ke Pasar

Gubsu HT Erry Nuradi, Walikota Medan HT Dzulmi Eldin, Kepala Bulog Divre Sumut Imran Rasidy Abdullah, Kapolretabes Medan Kombes Pol Sandy Nugroho, Wakil Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara Harries Meirizal dan pejabat terkait lainnya melepas bawang putih, daging beku, gula pasir dan minyak goreng dalam Operasi Pasar (OP) Bulog di Halaman Kantor Perum Bulog Divre Sumut Jalan Gatot Subroto Medan Jumat (26/5) siang. (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Gubsu HT Erry Nuradi melepas secara resmi empat komoditi yakni bawang putih, daging beku, gula pasir dan minyak goreng yang diangkut dua mobil truk mini untuk dijual ke pasar-pasar dari Halaman Kantor Bulog Sumut Jalan Gatot Subroto Medan Jumat (26/5) siang.

Gubsu saat itu didampingi Walikota Medan HT Dzulmi Eldin, Kepala Bulog Divre Sumut Imran Rasidy Abdullah, Kapolretabes Medan Kombes Pol Sandy Nugroho, Wakil Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara Harries Meirizal, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Azhar Harahap, Kadis Perindag Sumut Alwin Sitorus, Asisten II Ekbang Provsu dan para Kasubdivre Bulog Pematangsiantar Rusli, Kasubdivre Padangsidempuan, Kisaran maupun Kasinlog yakni di Kabanjahe, Sibolga, Rantauparapat dan Nias.

Gubsu menyebut pelepasan empat komoditi ini merupakan “Gerakan Stabilisasi Pangan” yang diselenggarakan Perum Bulog Divre Sumut. Empat komoditi dilepas itu merupakan komoditi yang sekarang lagi naik signifikan harganya di pasar.

“Hari ini Bulog melepas stok daging beku, minyak goreng, bawang putih dan gula pasir untuk menjaga kestabilan harga di pasar,” kata Gubsu. Menurut Erry, sesuai hukum ekonomi, kalau permintaan banyak dan stok sedikit maka harga akan naik. Jadi Bulog melepas stok untuk menstabilkan harga di pasar,” jelasnya.

Harga daging beku dari India dijual Rp80.000 per kg, sedangkan daging sapi di pasar sekarang mencapai Rp130.000-Rp140.000 per kg. Bawang putih Rp38.000 per kg, di pasar mencapai Rp50.000 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per kg dan gula pasir Rp12.500 per kg. “Permintaan pasti banyak apalagi sekarang lagi punggahan atau meugang. Kita dukung Bulog OP bahan pangan ke pasar,” tegas Gubsu.

Gubsu Erry mengakui sampai April harga-harga cenderung turun dan posisi deflasi, mungkin Mei nanti bisa saja inflasi karena banyaknya permintaan. Pemerintah sekarang menyiapkan Tim Satgas Pangan. “Kalau ada orang-orang menimbun barang, maka Tim Satgas dan Polda akan turun langsung menindaknya,” tegas Erry.

Jadi Gubsu minta kalau ada gudang-gudang penyimpanan pangan harus dilaporkan supaya tak jadi gudang ilegal sehingga dapat didata berapa stoknyta. “Kalau tidak dilaporkan apalagi adanya penimbunan maka akan diproses secara hukum,” tegasnya.

Untuk komoditi pangan OP Bulog, kalau ternyata didapati harganya diatas ketentuan dari barang OP akan ditindak tegas. Perintah tak main-main untuk praktek dagang yang tidak sehat ini.

Kepala Bulog Divre Sumut Imran Rasidy Abdullah kepada wartawan mengatakan Bulog menjual bahan pangan empat komoditi dan komoditi lainnya seperti beras, minyak goreng kemasan berbagai merek dan sebagainya ke seluruh Kantor Subdivre Bulog, Kantor Seksi Bulog (Kasinlog), melalui 300 Rumah Pangan Kita (RPK) dan pasar-pasar tradisional.

“Bulog sudah mulai OP sejak pertengahan Mei, namun yang sekarang tambahan dua komoditi bawang putih dan daging beku karena baru masuk,” jelas Imran. Ia menyebut Bulog mendapat alokasi daging kerbau beku dari India sebanyak 50 ton.

Sekarang masuk 5 ton dan sebentar lagi masuk 7 ton. Sedangkan bawang putih dari China. “Daging beku dan bawang putih stoknya tak terbatas, berapapun yang diminta konsumen tetap tersedia,” katanya.

Menurutnya, Bulog harus masuk ke pasar tradisional yang sanagat rentan dengan spekulasi harga. Wakil Kepada Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Harries Meirizal mengatakan secara historis pada saat puasa Ramadhan dan lebaran, ada sedikit kenaikan berbagai komoditi. “Dengan pelepasan ini diharapkan bisa terkendalilah harga-harga dan inflasi,” jelas Harries. (wie)