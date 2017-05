Pemerintah Jamin Ketersediaan 9 Bahan Pokok

MEDAN (Berita): Satgas pangan yang dibentuk pemerintah akan terus bekerja berkelanjutan hingga Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan Abdul Hakim Pasaribu kepada wartawan Kamis (25/5) mengatakan dengan adanya Satgas Pangan ini maka pemerintah menjamin ketersediaan pasokan pangan, khususnya 9 bahan pokok.

Hakim menyebut. empat aspek pengendalian harga pangan yakni ketersediaan pasokan, pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET), Operasi Pasar (OP), Sidak ke gudang-gudang sekaligus penegakan hukum. Diakui Hakim, Satgas ini memiliki keterbatasan, terkait pasokan yang ada di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perdagangan. KPPU masuk dalam Satgas tersebut “Intinya pasokan terus dijaga dan jangan sampai kurangnya pasokan membuat harga pangan terganggu,” kata Hakim.

KPPU melihat ternyata komitmen ini tak mulus di pasaran. Buktinya, ada kenaikan harga bawang putih. Padhal pemerintah sudah mengeluarkan izin impor bawang putih melalui Tanjung Periok dan Belawan. Untuk bawang putih, 95 persen pasokan dari impor, paling banyak dari china dan India.

Para pemain bawang putih CV karya Pratama, CV Mahkota Baru dan CV Alam Perkasa pemain bawang putih. “Bawang putih mahal karena stok terbatas. Bawang putih sudah tahap penyilidikan KPPU,” tegas Hakim.

Menurut dia, pasokan bawang putih di gudang yang harus dijaga. Pengecekan agar harga bawang putih sesuai harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp38.000 per kg “Ada 3-4 mata rantai distribusi yang mau ambil keuntungan,” ungkapnya.

Sebelumnya pada Selasa (23/5), Hakim bersama Walikota Medan HT Dzulmi Eldin, Kapolrestabes Medan dan terkait lainnya meninjau pasar tradisional Muara Takus dan Sikambing serta modern di Carrefour Medan. Komoditas yang dilihat seperti bawang putih yang harganya naik tak wajar. Sedangkan komoditi pangan lainnya relatif stabil. “Yang turun drasatis cabe merah,” jelas Hakim.

Ayam Potong

Hakim menyebut dalam pengawasan KPPU saat ini adalah ayam potong yang kini mencapai Rp30.000- an per kg sebelumnya Rp25.000 per kg. “Tindakan OP ini yang mau kita buat untuk pelaku usaha agar tidak mmbuat harga yang tidak wajar,” kata Hakim.

Hakim mengakui stok banyak sekalipun di pasar, namun saat momen lebaran biasanya semua harga mengalami kenaikan 20-30 persen konsumsi pangan saat Ramadhan. Sementara pedagang eceran mengikuti harga yang dibuat pedagang besar atau pelaku usaha. “Namun ketersediaan retail di pasar modern bisa mengimbangi harga di pasar tradisional. (wie)